Segundo dia do Enem tem abstenção de 36%, acima da média dos últimos 5 anos

Ana Carolina Alves

Coletiva no Inep após a aplicação do segundo dia de provas do Enem - (crédito: Ana Caroline Alves/CB/D.A. Press)

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 registrou 64% de presença dos candidatos inscritos em todo o país. O índice representa uma abstenção de 36%, quatro pontos percentuais acima da média registrada nos últimos cinco anos. Ao todo, o exame teve 5.053.921 inscritos no país. No primeiro domingo de provas, em 8 de novembro, o comparecimento foi de 68%, enquanto as ausências chegaram a 32%.

O aumento da abstenção foi atribuído pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, à ampliação das inscrições automáticas de estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. “Por conta da inscrição automática dos concluintes da rede pública, aumentamos o número de inscritos e esperávamos um aumento na abstenção. Está dentro daquilo que esperávamos, justamente por induzir, nesta edição, a inscrição dos concluintes”, afirmou. O ministro acrescentou que a expectativa é ampliar ainda mais a participação desses estudantes na próxima edição.

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De acordo com o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aproximadamente 500 mil estudantes foram inscritos automaticamente, sem a necessidade de realizar o procedimento individualmente. Após o encerramento do período de inscrições, as escolas foram mobilizadas para incentivar a participação dos alunos. “Conseguimos levar para efetivamente fazer a prova cerca de metade desses estudantes. Foram aproximadamente 250 mil alunos que não participariam do Enem e participaram”, destacou.

Barchini também informou que o número de estudantes concluintes do ensino médio que participaram do exame cresceu 39% em relação ao ano passado. O ministro ressaltou que a rede pública registrou a maior participação de sua história, resultado que, segundo ele, acompanha as projeções do Inep. A inscrição automática dos concluintes deverá ser mantida na próxima edição do exame.

Próximas etapas

Com o encerramento da aplicação das provas, os candidatos devem ficar atentos ao calendário de divulgação dos resultados. O gabarito oficial do Enem 2026 será publicado em 18 de novembro, próxima quarta-feira. Já os resultados individuais estão previstos para 18 de janeiro de 2027.

A nota do exame poderá ser utilizada nos processos seletivos para ingresso no ensino superior. Segundo a projeção apresentada pelo Ministério da Educação, serão disponibilizadas quase 1,5 milhão de vagas por meio dos programas que utilizam o desempenho no Enem: 275 mil pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), mais de 1 milhão pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) e aproximadamente 110 mil pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).