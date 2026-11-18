*Por Ana Bispo Calisto
Os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já estão disponíveis para consulta na página de Provas e Gabaritos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Uma questão da prova de Matemática e suas Tecnologias foi anulada. Os candidatos podem acessar os arquivos na página de Provas e Gabaritos do instituto.
Foram divulgados também os cadernos das provas adaptadas para uso com leitor de tela, por meio do?software?NonVisual Desktop Access (NVDA). O programa é um leitor de tela que permite ao usuário acessar informações exibidas na tela do computador por meio de síntese de voz. Os gabaritos e os cadernos de questões também podem ser baixados e lidos com o suporte do Dosvox, um programa que se comunica com o usuário por meio de síntese de voz.
No primeiro dia de aplicação, em 8 de novembro, os participantes responderam a 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, além de elaborarem uma redação sobre a valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal.
Já no segundo domingo de provas, em 15 de novembro, foram aplicadas outras 90 questões, divididas entre Matemática e Ciências da Natureza. Segundo o ministro da Educação, Leonardo Barchini, a aplicação terminou sem intercorrências graves.
O resultado individual do Enem está previsto para ser divulgado em 18 de janeiro de 2027. As notas poderão ser utilizadas para concorrer a oportunidades de ingresso no ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Reaplicação do Enem
Os participantes que tiveram a aplicação de alguma das provas prejudicada por desastres naturais, problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas previstas no edital podem solicitar a reaplicação do exame até sexta-feira (20).
O pedido deve ser realizado exclusivamente pela Página do Participante, com acesso por meio da conta Gov.br. As provas serão reaplicadas nos dias 15 e 16 de dezembro.
Gabaritos – Caderno Amarelo
Gabaritos – Caderno Azul
Gabarito – Caderno Verde
Gabarito – Caderno Branco
Gabarito – Caderno Marrom
Gabarito – Caderno Roxo
*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá