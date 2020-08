Universidades Federais aprovam resoluções para retorno de atividades remotas

E EuEstudante

(foto: Andifes/Reprodução)

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), nesta quinta-feira (20), reuniu em web conferência reitores de universidades federais para debater as resoluções de volta às aulas de forma remota. Segundo o balanço divulgado pela associação, 15 das 69 universidades federais brasileiras permanecem sem aulas.



Respeitando o desenrolar da pandemia em cada território, e considerando as condições de biossegurança, as universidades aprovaram resoluções com distintos modelos e calendários para atividades remotas na graduação.

De acordo com Edward Madureira, presidente da Andifes, as instituições federais já estão prontas para o retorno ou estão se preparando. “Muitas já voltaram, algumas estão com as datas marcadas, e outras estão discutindo as melhores formas de retorno remoto”, afirmou. Outras 54 instituições retomaram as atividades remotas ou estão com cronograma de retorno previsto para setembro.

Todos os modelos propostos pelas universidades têm como referências a preservação da saúde de alunos, docentes e técnicos, a mitigação de danos, a maior qualidade e inclusão possíveis. Haverá avaliações constantes de resultados e ajustes, quando necessário.

Até esta quinta, mais de 200 mil universitários permanecem sem aulas, é o que diz os dados publicados no portal do Ministério da Educação sobre as atividades das universidades e institutos federais na pandemia.



Confira aqui as resoluções de volta às aulas das universidades federais.