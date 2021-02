Presidente da CLDF recebe estudante do DF aprovado em Harvard

MS Mateus Salomão*

Na tarde desta terça-feira (9/2), o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Rafael Prudente (MDB-DF), recebeu Eduardo Vasconcelos, 18 anos, único estudante do Distrito Federal aprovado na universidade de Harvard no último processo seletivo. A instituição é consagrada como uma das melhores do mundo.

O jovem é um dos três brasileiros selecionados entre os 747 nomes anunciados em 17 de dezembro de 2020 para incorporar o corpo discente da instituição localizada em Cambridge, Massachusetts (EUA), a partir de agosto deste ano. O processo seletivo contou com 10.086 aplicações de estudantes de todo o mundo.

A iniciativa da reunião partiu do jovem. Eduardo diz que, quando recebeu sinal positivo para o encontro, ficou esperançoso da abertura do presidente para falar sobre Educação. Ele conta que a reunião se pautou principalmente na participação dos jovens da na vida política da Capital Federal e como esse grupo pode impactar no desenvolvimento da região.

“Falei sobre o protagonismo juvenil, a importância de promover nos estudantes do DF a vontade de se envolverem em voluntariado e atividades sociais”, afirma Eduardo. “Os jovens têm muito a acrescentar na qualidade de vida do DF”. Além disso, foram assunto as experiências do jovem que levaram à aprovação na universidade.

No processo de seleção, o jovem descreveu como o contato com o trabalho da mãe, de atenção a jovens em medidas socioeducativas, impactou suas perspectivas de futuro. Ele também considera que o trabalho voluntário, dando aulas de civismo e democracia para jovens brasilienses em situação de vulnerabilidade social e a criação de um projeto de educação inclusiva, contribuiu para a escolha da instituição.

O jovem diz que saiu inspirado da audiência. No futuro, se imagina trabalhando para melhorar a vida das pessoas de Brasília. “O presidente (da CLDF) me falou que o trabalho dele é muito de resolver os problemas dos habitantes do DF. Acho que isso é algo que me vejo fazendo, sim: tentar resolver os problemas daqueles que vivem aqui com os problemas que vou adquirir em Harvard”, conta.

Para o presidente, reunião também foi proveitosa

“Eu como deputado jovem pelo Distrito Federal, conversei muito sobre levar os jovens para perto da política e pedi para o presidente da Câmara que tomasse essas iniciativas de fazer com que os jovens tivessem mais engajamento cívico e participassem mais”, afirma o estudante. Na visita desta tarde, ele também se encontrou com os deputados distritais Reginaldo Sardinha (AVANTE-DF) e Iolando Almeida (PSC-DF) e o presidente da Novacap, Fernando Leite.

O presidente da CLDF, Rafael Prudente (MDB-DF), conta que recebeu o estudante por querer conhecer a trajetória que o levou a ser aprovado em Harvard, explicar ao jovem como funciona a casa e as conquistas da gestão. Mas o parlamentar destaca que a troca foi mútua, pois também saiu inspirado.

O estudante Eduardo Vasconcelos levantou temas como a participação jovem na elaboração de políticas públicas no DF (foto: Assessoria do deputado Rafael Parente)

“Gostei muito da visita. Até nos inspirou a reformular o nosso programa da Escola do Legislativo, na recepção das visitas guiadas das escolas públicas, e também na reformulação do nosso programa do parlamento jovem”, ressalta o deputado distrital.



“Que ele sirva de inspiração. Ele não vem de uma família abastada, por esforço próprio conseguiu estudar no Colégio Militar de Brasília e se esforçou muito para conquistar o objetivo de estudar em Harvard. É uma satisfação muito grande ter lá um estudante de Brasília”, comemora. Rafael considera que Eduardo pode ser um exemplo pode ser um exemplo para alunos da rede pública e particular.



