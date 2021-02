Saiba como ganhar bolsas nas universidades em que o Gil do BBB foi aprovado

E EuEstudante

Graduados ou mestres que têm o sonho de fazer doutorado no exterior com tudo pago devem escolher uma instituição para fazer inscrição e verificar as possibilidades de financiamento. Para o participante do reality Big Brother Brasil 21 Gilberto Nogueira, o sonho de fazer um PhD no exterior não ficou para trás, mesmo em confinamento.

O pernambucano conquistou duas bolsas de estudo nos Estados Unidos para fazer PhD, o nível máximo de estudos em determinada área. A maior parte dos programas oferece formas de auxílio financeiro no ato da candidatura. A disponibilidade e formas de ajuda variam de acordo com a área e com a instituição.

Mas os requisitos não mudam: é preciso enviar testes de proficiência para comprovar o nível de inglês, comprovar produção científica relevante e cartas de recomendação e motivação.

Alguns programas de doutorado admitem estudantes que tenham apenas a graduação, enquanto outros exigem o mestrado antes. Gilberto é doutorando em economia e conquistou bolsas na Universidade do Texas e outra na Universidade da Califórnia.

A segunda novidade foi anunciada pelo professor do brother, Rafael Costa Lima, e posteriormente confirmada pela equipe de Gilberto no Twitter.

Esse últimos 11 meses foram muito difíceis.

Então vou pegar carona e comemorar o sucesso dos meus alunos. @gilnogueiraofc foi aceito no PhD da University of California, Davis, com bolsa!!

Não é apenas um PhD excelente, é o que estava no topo da lista de preferências dele!!

Atualmente, Gilberto faz doutorado em Economia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde pesquisa a relação entre a ação do Estado e o nível de violência cometido no mercado de drogas.



Critérios da Universidade da Califórnia, em Davis



Segundo o site da instituição, ao se candidatar o aluno também concorre a bolsas de estudo. Além de ler atentamente as informações durante a candidatura, o aluno deve enviar dois formulários para concorrer à vaga gratuita.



Além disso, também é necessário enviar histórico curricular, teste de proficiência e cartas de recomendação. Para cada um dos programas oferecidos e obter detalhes do ano letivo da universidade, acesse o site.



Como entrar na Universidade do Texas



Para o PhD na Universidade do Texas, a instituição leva em consideração o histórico de pesquisa acadêmica do candidato, cartas de recomendação, carta de motivação, histórico escolar e testes de proficiência. O programa tem características diferentes de acordo com a área de estudo. Confira cada uma delas no site da universidade.



Outras bolsas de estudo

Além de tentar bolsas de financiamento pela própria universidade, seja na graduação ou pós-graduação, o candidato pode se inscrever em outros programas de bolsas. Há instituições e organizações que apoiam mobilidades internacionais e financiam custos para que os estudantes tenham experiências no exterior. Confira algumas oportunidades:

Instituto Ling: oferece bolsas de mestrado nos Estados Unidos nas áreas de liderança, engenharia, administração, direito e comunicação. Fundação Lemann: tem o programa Lemann Fellow que oferece bolsas para pós-graduação nos Estados Unidos em algumas instituições e cursos específicos. Fundação Estudar: a instituição dá bolsas para brasileiros fazerem pós-graduação nos Estados Unidos. Education USA: a organização oferece o programa Oportunidades Acadêmicas para quem quer fazer mestrado nos EUA. Comissão Fulbright: a instituição possibilita o intercâmbio de brasileiros nos Estados Unidos e de norte-americanos no Brasil para doutorado e pós-doutorado.



O que é PhD

O PhD é a sigla da expressão inglesa “Doctor of Philosophy”. Não significa que o título é conferido apenas na área da filosofia, mas sim que o estudante tem total domínio sobre aquele conhecimento.



Normalmente, os programas de PhD incluem dois ou três anos de estudos e a apresentação de uma dissertação. Além disso, há uma combinação de aulas expositivas e a execução de projetos de pesquisa em parceria com o professor orientador.