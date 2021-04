UnB lidera ranking do IGC entre as instituições do Distrito Federal

MS Mateus Salomão*

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou na manhã desta sexta-feira (23/4) os dados do Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) 2019. No Distrito Federal, a Universidade de Brasília (UnB) lidera o ranking com nota quatro, mesma faixa da edição anterior. Entre as análises referentes a 2017 e 2018, a universidade caiu do valor máximo para a nota quatro.

Nas primeiras posições da Capital Federal, ainda há instituições particulares. Na lista aparecem a Universidade Católica de Brasília (UCB) e o Centro Universitário ICESP (Unicesp), respectivamente, na 2ª e 3ª colocação, ambas com nota quatro.

Em seguida, na 4ª posição, figura o Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília (Iesb), também na faixa de pontuação quatro. Confira a lista completa com o recorte de cursos localizados no DF na tabela abaixo ou por meio deste link.





O que é o IGC?

Os dados divulgados nesta manhã desta sexta-feira (23) levam em consideração 2.070 instituições de ensino superior, tanto públicas quanto privadas. Para que um curso tenha o IGC calculado, de acordo com o Inep, é preciso que a instituição tenha, no mínimo, um curso com CPC calculado no triênio de referência.

No cálculo do IGC, leva-se em conta o Conceito Preliminar de Cursos (CPC) do triênio 2017-2019, a média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu atribuídos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), e a distribuição dos estudantes na graduação ou pós-graduação stricto sensu.

O levantamento faz parte dos Indicadores de Qualidade da Educação Superior. Além do IGC, também compõem a lista o Conceito Enade, o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Esperado e Observado (IDD) e o Conceito Preliminar de Cursos (CPC). Confira a divulgação dos resultados na íntegra:



Primeiras colocações em São Paulo e Minas Gerais

No IGC 2019, tomam as primeiras posições da avaliação, com a nota máxima de valor cinco, a Escola Brasileira de Economia e Finanças (Ebef), a Escola de Ciências Sociais, a Escola de Economia de São Paulo (EESP), o Instituto Militar de Engenharia (IME), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Confira a lista completa das notas atribuídas na tabela abaixo ou por meio deste link.

No apanhado geral da avaliação, que leva em conta todas as instituições, a distribuição das notas se dispôs da seguinte forma: notas de valor um, 0,29%; valor cinco, 2,22%; valor dois, 12,08%; valor quatro, 21,64%; valor três, 63,77%. Ficaram sem avaliação 20 cursos.

Gráfico mostra Porcentagem de instituições por faixa de IGC - Comparativo entre 2018 (azul) e 2019 (vermelho) (foto: Dados IGC 2019 / Reprodução gráfica)

O Inep também agrupou as instituições com base na organização acadêmica. Universidades são as que concentram maior proporção de notas cinco, uma vez que 7,6% das instituições receberam o valor. No entanto, a maior fatia do grupo (51,8%) ficou com a nota na faixa quatro.





Gráfico mostra Instituições de ensino superior por faixa do IGC 2019 - Organização acadêmica. Cores: IF/Cefet (lilás), faculdade (verde), centro universitário (amarelo) e universidade (vermelho) (foto: Dados IGC 2019 / Reprodução gráfica)



Quanto à categoria administrativa, as instituições públicas federais têm sua maior parcela alocada na nota quatro (57,5%) e em seguida aparece o resultado três (29,3%). Entre as universidades particulares com fins lucrativos, a maior fatia ficou na nota três (66%), acompanhada da nota quatro (17,3%).

Gráfico mostra Instituições de ensino superior por faixa do IGC 2019 - Categoria administrativa. Cores: especial (azul), privada com fins lucrativos (amarelo), privada sem fins lucrativos (verde), pública municipal (roxo), pública estadual (laranja) e pública federal (lilás) (foto: Dados IGC 2019 / Reprodução gráfica)

