Ex-aluno, Gil do Vigor estrela campanha do Hospital das Clínicas da UFPE

O Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Pernambuco (UFPE) iniciou, na segunda-feira (17/5), uma série de ações para defender o respeito às pessoas trans e à comunidade LGBTQIA+. A campanha “Pessoas trans são como você: humanas e merecem respeito” começou no Dia Internacional da Luta contra a LGBTQfobia e contou com o apoio de Gil do Vigor, ex-aluno da universidade.

A iniciativa partiu da Governança do Hospital das Clínicas, com o apoio da reitoria da UFPE, que também entregou panfletos educativos e vai realizar cursos de sensibilização sobre o assunto ao longo do ano para a comunidade hospitalar. Além disso, o HC lançou a Portaria-SEI nº 154, para regulamentar o tratamento a diversidades de cunho étnico/social, de orientação sexual e de identidade e expressão de gênero.

O centro é um dos cinco no Brasil a realizar cirurgia de redesignação sexual e possui um Espaço de Cuidado e Acolhimento Trans. O superintendente do hospital-escola, Luiz Alberto Mattos, falou ao Correio sobre as ações: “Nosso objetivo foi dar um caráter institucional ao combate à discriminação racial e de gênero, educando, conscientizando e regulamentando. Qualquer ação que configure prática discriminatória estará sujeita a sanções administrativas”.

Mattos também comentou o número baixo de centros brasileiros que fazem cirurgia de redesignação sexual: "Infelizmente, esse tema ainda é um tabu na sociedade. No entanto, em um Estado laico, conseguimos consolidar esse espaço de cuidado para um segmento da sociedade historicamente excluído; um espaço que atua considerando a integralidade da atenção à saúde, independentemente de gênero. É preciso que esse debate seja aprofundado e mais espaços como esse sejam criados em nosso país, sobretudo em ambientes públicos sob a égide do SUS”.

Apoio de Gil do Vigor

A campanha teve o apoio de Gilberto Nogueira, ex-BBB conhecido como Gil do Vigor e doutorando em Economia da UFPE. Um dos posts publicados pelo perfil do hospital-escola no Instagram (@hc.ufpe) apresenta foto e mensagem concedidas por Gil ao Hospital das Clínicas. “Fizemos o convite institucional para ele participar da ação, que prontamente enviou seu gentil apoio”, conta Mattos.

Ele escreve: “Várias vidas foram perdidas para que nós pudéssemos viver sem o medo de morrer. Por isso, temos o dever de fazer valer estas vidas e levar em frente nossa batalha. Precisamos levar às pessoas que Deus ama seus filhos incondicionalmente, por isso, não precisamos ter medo de levantar nossa bandeira colorida.”

Gil do Vigor pertence à comunidade LGBTQIA+ por sua homossexualidade. Na edição deste ano do reality show Big Brother Brasil 2021, ele revelou inseguranças e conflitos enfrentados durante a sua juventude por fazer parte da igreja e ser gay, assim como o seu entendimento sobre a necessidade de respeito e apoio à diversidade, sem preconceitos.

O dia 17 de maio é considerado o Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia por ser a data em que, em 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) excluiu a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças (CID). A partir daí, características da comunidade LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Queers, Interssexuais, Assexuais e mais) foram reconhecidas como traços da personalidade, e não distúrbios mentais.



