Conheça histórias de aprovados no Acesso UnB/ Enem para o 1/2021

DD Darcianne Diogo JG Jéssica Gotlib

Jovem diz que quer conhecer as disciplinas do curso e espera ser professora no futuro - (crédito: Gabriella Maciel/Reprodução)

É difícil encontrar um jovem decidido a seguir carreira como professor atualmente, mas, para Gabriella Maciel, 22 anos, essa é a realização de um sonho. “Eu dava algumas aulas particulares e comecei a me interessar pela área”, conta como conheceu o curso de ciências naturais. Ela foi a primeira colocada no câmpus Planaltina do Acesso UnB Enem, que selecionou estudantes para as vagas do primeiro semestre de 2021 e cujo resultado foi divulgado nesta quarta-feira (2/6).

Mas essa não era a meta desde o início. Gabriella lembra que já fez o Enem outras três vezes e que, antes, pensava em cursar medicina. “Eu sempre pensei em fazer medicina, mas quando comecei a pesquisar sobre o curso de ciências naturais vi que é uma boa área para construir uma carreira”, comenta. Apesar disso, e do sucesso na prova, a estudante conta que deve seguir uma dupla jornada. “Vou continuar tentando o vestibular para medicina, mas quero conhecer melhor o novo curso, pesquisei sobre as disciplinas e gostei muito”, comenta.

Evolução

Isso não foi surpresa, uma vez que a jovem lembra que biologia é sua disciplina favorita, junto com matemática. “Meu terror sempre foi física”, brinca. Mas, mesmo nessa matéria, o desempenho melhorou com o tempo de dedicação. “Percebo que meu desempenho melhora significativamente com o passar do tempo”, comenta. Segundo ela, isso é notado principalmente na desenvoltura durante o exame. “Estou mais acostumada com a prova e também noto que ganhei mais resistência”, explica.

Só que nada disso a levou a achar que teria um resultado tão acima da média. “Nunca imaginei ter nota para um primeiro lugar”, surpreendeu-se. Durante a pandemia, poder contar com ajuda de professores e outros profissionais do cursinho foi fundamental para conseguir manter o foco. “O trabalho de todos com suporte na parte de conteúdo e dando apoio psicológico foi fundamental para que eu estudasse ao longo desse último ano”, lembra.

Superação

Sonho que se realizou também para Paulo Henrique Monteiro, 37 anos. Com apenas duas vagas, o estudante foi aprovado no curso de gestão de agronegócio. Sem casa fixa, Paulo frequenta bibliotecas durante o dia e, à noite, dorme na casa de amigos. A história de superação é motivo de orgulho. “Estou muito ansioso com o que vou aprender. A gente sempre fica na expectativa. Quando vi que estava aprovado, nem acreditei. Achei que era mentira”, disse.

Paulo trabalhava como assistente administrativo em um hospital público do DF e teve o contrato rompido, após voluntários ocuparem a vaga. Sem emprego fixo, o estudante depende da ajuda de amigos. “Acredito que com minha formação, com certeza vou poder garantir uma renda. Quero atuar na área de desenvolvimento, algo voltado à sustentabilidade. A natureza clama por isso”, finalizou.

Fique atento!

Todos os candidatos listados devem fazer o Registro Acadêmico on-line no site do Cebraspe. Caso perca o prazo, a vaga será destinada à 2ª chamada. Confira o calendário e anote as datas: