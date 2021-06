Acesso UnB Enem: confira se o seu nome está na lista

GC Gabriella Castro*

(Foto de arquivo) Por causa da pandemia de covid-19, este ano estudantes não poderão fazer a tradicional festa dos aprovados - (crédito: Luis Nova/Esp. CB/D.A. Press)

Estudantes inscritos no Acesso UnB Enem podem conferir o resultado da seleção, divulgado nesta quarta-feira (2/6), no site da banca Cebraspe. Esse é o sistema próprio da Universidade de Brasília (UnB) para ingresso de novos alunos ccom a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os aprovados vão ingressar nas turmas do primeiro semestre de 2021, que começará em 19 de julho por conta dos atrasos causados pela pandemia. Procure seu nome no campo abaixo ou veja a lista no final do texto.

Novo sistema

A lista da UnB saiu um mês e meio após o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) — sistema do Ministério da Educação que classificou estudantes para outras instituições públicas do país. Desde o ano letivo de 2020, a UnB não utiliza mais o Sisu como forma de ingresso pela nota do Enem, adotando um método próprio chamado agora de Acesso Enem UnB.

Neste primeiro semestre letivo de 2021, todas as 4.139 vagas dos 98 cursos em três câmpus serão preenchidas por meio do Acesso Enem UnB. Enquanto isso, as vagas do segundo semestre serão distribuídas para os participantes do Programa de Avaliação Seriada (PAS). O vestibular tradicional não será aplicado pela universidade este ano.

Registro acadêmico

Uma vez selecionados, os candidatos devem ficar atentos à lista de documentos e aos prazos exigidos para o registro acadêmico que, segundo o edital, será on-line. Veja a explicação de todas as etapas no site da UnB.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá

