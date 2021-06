Cursinho pré-vestibular gratuito abre seleção para novos alunos

CB Correio Braziliense

Aulas seguem à distância em virtude do alto contágio de Covid-19 no país. Na foto ilustrativa, uma professora de anatomia Hull York Medical School passa o conteúdo aos alunos - (crédito: OLI SCARFF/AFP)

Estudantes de todo o Distrito Federal interessados em fazer cursinho pré-vestibular neste semestre poderão se inscrever no processo seletivo do Vestibular Cidadão a partir de 14 de junho. São 180 vagas para as turmas que, por conta da pandemia de Covid-19, estão em funcionamento remoto.

Para participar, o interessado precisa ter estudado em escolas da rede pública e pagar a taxa de R$ 10. O processo é composto de uma prova objetiva e uma entrevista, ambas on-line. Depois de admitidos, os estudantes também garantirão acesso ao acervo de apostilas da instituição, dois simulados por semestre e correções semanais de redação.

Projeto

O Vestibular Cidadão é uma organização sem fins lucrativos criada há 18 anos por estudantes egressos da Universidade de Brasília. O objetivo é auxiliar alunos das escolas públicas na conquista de uma vaga em instituições de ensino de ponta em todo o Brasil. O trabalho conta com o esforço de mais de 100 voluntários, entre professores, corpo administrativo e técnico.

De acordo com dados publicados pelo cursinho, mais de mil alunos já conseguiram uma vaga em universidades públicas depois de passar pelo Vestibular Cidadão. Inscrições e mais informações estão disponíveis no site ou no Instagram: @vestcidadao.