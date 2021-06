Atenção à data: registro dos aprovados na UnB começa nesta sexta

JG Jéssica Gotlib

Primeiro semestre letivo do calendário 2021 começará em 19 de julho - (crédito: Secom/UnB)

Aprovados no Acesso UnB Enem para o primeiro semestre de 2021 devem entrar no portal do Cebraspe e fazer o registro acadêmico exigido pela Universidade de Brasília (UnB). O prazo para envio de documentos começou nesta sexta-feira (4/6) e vai até a próxima terça (8/6). Todo o processo é feito on-line e os estudantes terão dois dias — entre 14 e 15 de junho — para reenvio de arquivos caso algum deles não seja homologado pelo Cebraspe.

Confira a lista de documentos necessários:

Segundo edital, documentos devem ser enviados nos formatos 'png', 'jpeg' ou 'jpg'. Modelos de quitação estão na Agenda do Calouro (foto: Jéssica Gotlib/CB. DA. Press)

O edital ressalta que somente serão aceitos documentos que estejam nas extensões “png”, “jpeg” e “jpg”. Além disso, cada imagem enviada deverá ter tamanho máximo de 1MB e a exclusão ou alteração de imagens não será possível. É importante que o aluno guarde o comprovante gerado ao final do processo. Mais detalhes podem ser vistos na Agenda do Calouro disponibilizada pela universidade, onde também estão os modelos de declaração de quitação eleitoral e do serviço militar..

Caso o procedimento não seja feito a tempo, será considerada desistência e a vaga deve ser realocada para a 2ª chamada. O resultado do processo seletivo exclusivo da UnB com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) saiu na última quarta-feira (2/6), um mês depois da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As aulas, por sua vez, começam em 19 de julho — uma vez que o calendário acadêmico foi retardado pelo início da pandemia de Covid-19 em 2020.