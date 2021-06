UnB envia lista com 6.298 trabalhadores para serem vacinados

RN Ronayre Nunes

A Universidade de Brasília (UnB) realizou um levantamento e enviou ao Governo do Distrito Federal (GDF), nesta quinta-feira (10/6), um ofício que contém a lista de trabalhadores a serem imunizados contra a covid-19 na instituição de ensino superior da capital. No total, a relação conta com 6.298 nomes entre professores, técnicos, terceirizados e estagiários. As informações são da assessoria de comunicação da universidade.



Segundo a reitora da UnB, Márcia Abrahão, a proposta da lista é auxiliar o plano de vacinação que o GDF empreende na capital, e destacou que a vacinação dos profissionais da universidade é fundamental para uma possível retomada das atividades presenciais. “Nossa expectativa é que, com isso (a lista), possamos contribuir para o planejamento da vacinação no Distrito Federal, além de tentar agilizar a imunização de todas as pessoas que trabalham na Universidade. A vacinação dos profissionais que trabalham na área da educação é fundamental para garantir uma volta segura às atividades presenciais".

Importante pontuar, que a lista com os mais de 6 mil nomes excluiu os trabalhadores com mais de 59 anos, profissionais de saúde e todos aqueles que já tenham tomado alguma dose da vacina contra a covid-19. Isso em decorrência da vacinação local já ter abrangido essa parcela da sociedade.

Segundo Márcia, a UnB mantém uma interlocução com o GDF sobre a vacinação dos profissionais desde o começo do ano, e reforça que a inclusão de todos os trabalhadores da instituição no plano de vacinação é importante: "A vacinação de docentes é fundamental, é claro, mas temos uma ampla gama de profissionais que prestam serviços à nossa Universidade, incluindo porteiros, estagiários e profissionais da limpeza".