Cebraspe divulga provável data da prova para o PAS 3

Avaliação seriada é uma das principais formas de ingresso na UnB

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) divulgou o edital com a provável data para a realização das provas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) 3: 18 de julho, às 13h. Ainda no documento, publicado nesta quarta-feira (9/6), a instituição informou que os locais de prova dos candidatos devem ser divulgados em 5 de julho.

Entretanto, o texto traz uma ressalva sobre a eventualidade de um novo adiamento “em caso de agravamento no cenário pandêmico devido à Covid-19 ou de publicação de decreto que suspenda a aplicação de provas”.

Ansiedade

As provas foram inicialmente marcadas para o dia 3 de março deste ano. Apesar disso, o Cebraspe suspendeu a realização do evento por conta do recrudescimento da pandemia de Covid-19 no Distrito Federal (DF). Na época, não foi informada nenhuma data para a provável realização dos testes, gerando grande preocupação e expectativa entre os estudantes.

O PAS é uma das principais formas de ingresso na Universidade de Brasília. Aplicado ao longo de todos os anos escolares do Ensino Médio, cada etapa tem um peso diferente na nota final do estudante. A terceira e última é a que conta com a maior parcela do resultado e também é nela que os alunos indicam os cursos de sua preferência.