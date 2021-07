UnB divulga resultado da terceira chamada do Enem

CB Correio Braziliense

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Pres)

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou, nesta sexta-feira (9/7), o resultado da terceira chamada da seleção para acesso por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018, 2019 ou 2020.



A lista pode ser consultada pelo site do Cebraspe. Os aprovados têm entre 12 e 14 de julho para enviar a documentação exigida no edital.

Os documentos exigidos são: documento de identidade, CPF, certificação de conclusão do ensino médio, histórico escolar do ensino médio, declaração de quitação eleitoral e do serviço militar, se for o caso.

O resultado provisório da análise da documentação será publicada em 20 de julho e o resultado definitivo em 26 de julho. A seleção se refere ao primeiro semestre de 2021 que, devido à pandemia da covid-19, terá início em 19 de julho.