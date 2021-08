Laje da Casa do Estudante cai e interdita saída de emergência

AB Adriana Bernardes e Rafaela Martins

Parte de uma laje do bloco B, da Casa do Estudante da Universidade de Brasília (UnB), despencou na manhã desta sexta-feira (20/8). - (crédito: Imagens cedidas ao Correio)

Parte de uma laje do bloco B, da Casa do Estudante da Universidade de Brasília (UnB), despencou na manhã desta sexta-feira (20/8). Segundo informações preliminares, ninguém ficou ferido.



Sob a condição de anonimato, um estudante da casa relatou que as saídas de emergência do segundo e terceiro andares do bloco B estão interditadas.







O que diz a UnB?

"Para conhecimento de todos, informamos que, hoje, houve um incidente na entrada da estrutura da área de emergência, do bloco B, na Casa do Estudante Universitário. A cobertura (mezanino) de concreto da parte que dá acesso a uma das portas de emergência, se rompeu.

Imediatamente, toda a equipe da Coordenação Geral de Moradia Estudantil (COGEM) se mobilizou, sendo que foram tomadas todas as medidas emergenciais para resolver a situação, como: isolamento das áreas dos blocos e acionamento das equipes especializadas da UnB.

Minutos após o fato, o Prefeito, a Diretoria de Desenvolvimento Social (DDS), engenheiros, prestadores de serviços e seguranças compareceram ao local para providenciar a limpeza do entulho, proceder com a avaliação, laudo técnico de todas as áreas de acesso às escadas de emergências dos blocos e escoramentos das estruturas.

Solicitamos a todos os moradores, prestadores de serviços e servidores que não utilizem e nem fiquem próximos das áreas de emergências dos blocos, exceto, por necessidade exclusiva de fuga em situação de urgência, como por exemplo de incêndio.

Felizmente, não tivemos ninguém ferido e para evitar qualquer tipo de acidente, será imprescindível a colaboração de todos".