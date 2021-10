AL Ana Luisa Araujo

(crédito: RF Studio/Divulgação)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) aprovou, nesta semana, em reunião do Conselho Superior, o Plano de Retorno Gradual e Seguro às Atividades Presenciais. Cada campus fará seu planejamento e avaliará a possibilidade de oferta das atividades que poderão ser implementadas neste segundo semestre do ano letivo 2021, que termina dia 19 de fevereiro de 2022.

Estão autorizadas, desde que a presencialidade seja essencial as atividades letivas vinculadas a componentes curriculares que envolvam práticas de laboratório e de campo e as atividades relacionadas a projetos de ensino, pesquisa e extensão, além de atendimentos individualizados ou em pequenos grupos.

Luciana Massukado, reitora do IFB destacou o processo coletivo e democrático de construção do plano, que envolveu vários momentos de escuta ativa e de diálogo com o Comitê de Emergência (COE), os Comitês Locais, gestores, servidores, estudantes, familiares e sindicato, além da consulta pública que recebeu mais de mil sugestões da comunidade.

“A ciência nos fez ir para o remoto e a ciência nos vacinou. E é esta ciência que faz agora o IFB dar um passo adiante, com segurança e cuidado”, disse Luciana. A resolução ainda vai ao encontro da essência dos institutos federais, “oportunizando aos estudantes a vivência e a experiência da prática, fundamental para o futuro profissional deles, além de contribuir no aspecto emocional”.

A resolução destaca que a prioridade deva ser a oferta para estudantes formandos no semestre 2021/2. A vacinação completa contra a covid-19 e o uso de máscaras são requisitos obrigatórios para participar das atividades.

Documento complementares

Ainda segundo a resolução, a Pró-Reitoria de Ensino, em parceria com os campi, irá expedir documentos complementares para o desenvolvimento desta etapa de transição, assim como o Comitê de Emergência ficará responsável por expedir e atualizar os documentos relativos às medidas de biossegurança para o desenvolvimento do Plano de Retorno.

Devido ao horário, as demais pautas previstas para o CS serão deliberadas em uma reunião extraordinária do colegiado a ser realizada em novembro.

Servidores são contra

O Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica do Distrito Federal (Sinasefe-DF) apresentou relatório assinado por Paulo Guilherme Francisco Cabral, contrário à decisão do instituto.

"O Plano de Retorno Gradual e Seguro às Atividades Presenciais do Instituto Federal de Brasília (IFB) - etapa de transição, é incompleto por não apresentar todas as fases e etapas, bem como os indicadores sanitários, necessárias para dar segurança ao retorno gradual e seguro às atividades presenciais. Portanto, meu voto, por recomendação da assembleia do Sinasefe-DF, realizada no dia 18/10/2021, é por sua total rejeição", diz o voto do relator.

No documento ele ainda pede que o plano seja retirado de pauta.

Com informações do Instituto Federal de Brasília