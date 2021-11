490 mil estudantes do ensino superior fazem o Enade neste domingo (14)

RN Renata Nagashima

Em média 490 mil estudantes de cursos superiores, que estão concluindo a graduação, estão fazendo, neste domingo (14/11), a prova do Exame Nacional dos Estudantes (Enade). A avaliação teve início às 13h30. A avaliação do Ministério da Educação (MEC), e realizada pelo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mede a qualidade dos cursos de graduação nas instituições de Ensino Superior do Brasil com base no rendimento dos estudantes.

A estudante Tainá Nunes, 25 anos, faz ciências sociais na Universidade Federal do Tocantins. A brasiliense se mudou para Palmas para fazer o curso, mas com o ensino remoto, por causa da pandemia, voltou para o DF, onde se inscreveu para o Enade. Ela conta que sente a responsabilidade que é fazer uma boa prova. Para ela, é uma avaliação importante que pode impactar não apenas a universidade, mas também traz um peso para o diploma de cada estudante. “O MEC não avalia apenas a estrutura, mas o ensino também. E isso depende muito da gente. Tem um peso importante para nós, estudantes, porque depois de graduados vai dizer se nos formamos em uma boa universidade ou não”, explica.

A edição atual é referente a 2020, que teve a prova adiada em razão da pandemia de covid-19. A edição de 2021 também foi adiada para 2022 e ainda não tem data para acontecer. Os estudantes que fazem a prova são de cursos de 30 áreas do conhecimento vinculadas ao ano II do sexto ciclo avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).









Com o intuito de avaliar e acompanhar o processo de aprendizagem dos participantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do curso de graduação, o Enade é considerado componente curricular obrigatório dos cursos de graduação nacionais, segundo o art. 5º da Lei n.º 10.861/2004. A prova também avalia as competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional.

Para a estudante de letras da Universidade Paulista (Unip) Joaquina de Oliveira Rufino, 45 anos, conciliar as responsabilidades do final do curso com a prova foi difícil, mas ela destaca a importância de uma boa nota para quando for ingressar no mercado de trabalho. “A prova vai medir a universidade, mas a nota fica no nosso certificado depois. Além disso, no mercado de trabalho acredito que uma coisa que é levada em consideração é a nota da faculdade, se é boa ou ruim. Isso vai definir se nos formamos prontos para o mercado de trabalho ou não”, aponta.

A prova

O Enade 2021 será composto por uma prova com 40 perguntas e o conteúdo é dividido entre dez questões de formação geral, com temas comuns a todos os cursos, e 30 questões de componente específico, com perguntas próprias de cada área. No total, são cinco questões discursivas e 35 de múltipla escolha. Os estudantes terão 4 horas para realizar a prova.

Serão avaliados os estudantes, ingressantes e concluintes dos cursos de bacharelado pertencentes às áreas de ciência da computação, ciências biológicas, ciências sociais, design e educação. Entre as licenciaturas, os alvos serão os cursos de artes visuais, ciência da computação, ciências biológicas, ciências sociais, educação física, filosofia, física, geografia, história, letras – português, letras – inglês, matemática, música, pedagogia e química.

Também estão incluídos os estudantes de cursos superiores de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, tecnologia em gestão da tecnologia da informação e tecnologia em redes de computadores. A situação de regularidade do estudante é registrada em seu histórico escolar pela instituição de educação superior à qual está vinculado.

Dispensa

Os estudantes que apresentarem, no dia da prova, sintomas de covid-19 ou de alguma das outras doenças infectocontagiosas listadas no edital do Enade 2021, não devem comparecer ao local de prova. O Inep orienta que o participante solicite a dispensa de prova no período de 16 de dezembro a 21 de janeiro de 2022, por meio do Sistema Enade, apresentando a documentação comprobatória exigida pelo edital do exame para casos de ausência por motivo de saúde.

Resultados

Em 15 de dezembro o Inep deve divulgar a relação dos estudantes em situação regular. Porém, o participante só poderá ter acesso aos seus resultados individuais em 31 de agosto de 2022, por meio do Boletim de Desempenho do Estudante, via Sistema Enade.

Os resultados de cursos, instituição de educação superior e áreas de avaliação serão disponibilizados para consulta pública no Diário Oficial da União, no Sistema Enade, no Sistema e-MEC e/ou no portal do Inep, na forma de conceitos, relatórios de curso, relatórios de instituições, relatórios síntese de área e microdados, no meio de divulgação pertinente ao tipo de informação divulgada, em data a ser informada posteriormente.

Em nota, o Inep afirmou que as datas de divulgação dos gabaritos oficiais das provas objetivas, assim como do padrão de resposta das questões discursivas do Enade 2021 serão divulgadas oportunamente. Os documentos serão publicados na seção Provas e Gabaritos do portal do Inep.