UnB publica edital do primeiro vestibular para pessoas acima de 60 anos

CB Correio Braziliense

As inscrições para o vestibular ocorrem de 26 de dezembro até 10 de janeiro de 2024. - (crédito: Beto Monteiro )

A Universidade de Brasília (UnB) publicou, nesta quinta-feira (21/12), o edital para o primeiro vestibular destinado para pessoas com mais de 60 anos de idade. Ao todo, são 136 vagas em 37 cursos de graduação presenciais espalhados pelos quatros campi da UnB.

As inscrições estarão abertas entre 26 de dezembro a 10 de janeiro. A reitora da UnB, Márcia Abrahão, celebrou a conquista histórica e o compromisso da universidade com a sociedade. “Nossa universidade é democrática e inclusiva, queremos muito mais”, celebrou.

Para a seleção, será aplicado exame de habilidades e conhecimentos, mediante prova de redação em Língua Portuguesa, de caráter classificatório e eliminatório.

Valorização da população com mais de 60 anos

A coluna Eixo Capital, do Correio Braziliense, adiantou no último domingo (26/11) a realização do primeiro vestibular da UnB para pessoas com mais de 60 anos.

A reitora da instituição, Márcia Abrahão, apresentou a medida em uma reunião da Câmara de Direitos Humanos (CDH). Márcia afirmou que os primeiros alunos da nova política começarão os estudos “já no primeiro semestre de 2024”.

A reitora explica que o processo seletivo será uma redação. “Para que as ações da política se concretizem é preciso que a comunidade se engaje e colabore”, disse durante a reunião com a CDH.

A seleção exclusiva faz parte da Política do Envelhecer Saudável, Participativo e Cidadão (Pespec). A proposta já é apoiada por oito decanatos da UnB, que se comprometeram a auxiliar na implementação da política.

Na reunião, a professora Elen Geraldes, da Faculdade de Comunicação (FAC), apresentou uma carta em que propõe três grandes iniciativas para nortearem as ações da Prespec: “a criação de atividades, ações, projetos e programas para inclusão, valorização e respeito à dignidade das pessoas idosas; o enfrentamento ao idadismo pessoal e institucional; e o envelhecer como direito”.

Todos os detalhes estão no site www.60mais.unb.br