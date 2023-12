Estudante pernambucano pede ajuda para concluir estudos nos EUA

JY Jeneffer Yule

O estudante cursa Ciência da Computação na Califórnia. - (crédito: Material cedido ao Correio. )

O pernambucano Fred Ramon, que já está nos últimos semestres do curso de Ciência da Computação na Whittier College, na Califórnia se assustou com uma ligação que recebeu do Programa Sponsorship (que conecta estudantes carentes a doadores dos EUA) comunicando que o estudante perdeu a ajuda do doador que possibilitava sua permanência na universidade. A notificação veio há apenas três semestres para a conclusão do curso. Desesperado, o estudante foi até as redes sociais para pedir ajuda para concluir seus estudos.

“A faculdade que eu estudo me dá 70% de bolsa e os outros 30% são pagos pelo programa. Mês passado fui notificado que o programa estaria passando por dificuldades financeiras internas e por esse motivo, não seria possível prosseguir com a doação”, relatou o jovem, que criou uma vaquinha para custear as despesas. Para permanecer na universidade, Fred precisa arrecadar 200 mil reais, porém, o desespero maior é levantar o valor para o próximo semestre. São 15 mil reais que precisam ser pagos em apenas 20 dias.

Fred Ramon criou uma vakinha para custear os últimos semestres do curso. (foto: Material cedido ao Correio. )

Ao Correio, o jovem revelou que foi o primeiro da família a entrar em uma faculdade e aprender inglês. “Fui aprovado em várias universidades aqui nos Estados Unidos e tudo isso pra mim é muito frustrante. Estou correndo muito, entrando em contato com muitas pessoas”.

Origem

Fred nasceu na periferia da Grande Recife. Filho de faxineira e estudante da rede pública de ensino, se dedicou muito para alcançar seu sonho. “Minha mãe é faxineira desde os 10 anos, ganhava 60 reais por semana e sustentava sozinha eu e meu irmão. Ela não tinha condições e eu precisava me virar, porque sabia o quanto era difícil uma mãe solteira criar seus filhos. Fiz vários cursos de inglês, desde o básico ao avançado, todos gratuitos pelo estado de Pernambuco.”

O mesmo esforço o fez ser aprovado em 9 universidades nos EUA, “Em 2020, durante a pandemia, eu estudava de 8h às 18h todos os dias, estudava para o teste de conhecimento equivalente ao ENEM norte americano e para o teste de nivelamento de inglês. Era necessário alcançar uma nota mínima e eu fui além das expectativas.”

Fred Ramon foi o primeiro da família a ingressar em uma universidade. (foto: Material cedido ao Correio. )

Veja como ajudar

Hoje seu desafio é permanecer na universidade e ser o primeiro de sua família a se formar em uma faculdade. As pessoas que quiserem ajudar, podem contribuir com qualquer valor no link da vaquinha ou através do pix da vaquinha 4248989@vakinha.com.br





