Falha no Sisu: UNE cria plataforma para reunir relatos de candidatos

PC Priscila Crispi

UNE lança plataforma para denúncia de problemas com sistemas do Sisu, Prouni e Fies - (crédito: Divulgação)

A União Nacional dos Estudantes (UNE) colocou no ar na tarde desta sexta-feira (2) um site para reunir relatos de candidatos que tiveram problemas com os sistemas de resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

“Essa plataforma é para a gente poder acumular esses relatos de estudantes que, inicialmente, consultaram o resultado e viram que tinha sido aprovados e depois tiveram seus nomes retirados das listas ou foram para lista de espera ou caíram posições na classificação. Nossa intenção é mandar um novo documento para o Ministério da Educação pedindo explicações”, explica Clara Maria, diretora de universidades públicas da UNE. Em três horas no ar, o portal recebeu 50 relatos.

Além disso, a organização estuda, junto ao seu departamento jurídico, quais ações judiciais pode tomar para defender o interesse de candidatos que se sentiram lesados pelos problemas técnicos apresentados pelos sites do MEC. “Os sonhos dos estudantes não podem esperar ou ficar nesse mar de incertezas”, defende Clara.

A UNE havia enviado um pedido de informações ao MEC em que afirma que, além do transtorno causado em razão do atraso na divulgação dos resultados oficiais do Sisu, foram registrados casos de divergência entre os resultados acessados por alguns estudantes. Por isso, o documento pede esclarecimento sobre as falhas sistêmicas dos portais, as diferenças entre os resultados divulgados e as divergências entr as classificações dos candidatos.

“Até agora, não tivemos muitas respostas do MEC, nada coeso, nenhuma proposta de resolução do problema. Viemos de um período muito difícil de negação da educação e da ciência no país, por isso, não podem haver erros nessa seleção para não estimular uma desconfiança com o Enem e o Sisu por parte da população”, cobra a representante.



Para registrar um relato na plataforma da UNE, basta acessar https://shre.ink/rew9.