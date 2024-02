Depois da pane no site do Sisu, começa a corrida por bolsas do ProUni

MS Mayara Souto

Inscrições no Sisu em 2024 acontecem de 22 a 25/01. Seleção terá apenas uma etapa neste novo ano - (crédito: Divulgação/MEC)

Após serem prorrogadas por 24 horas, as inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) terminam nesta sexta-feira (2/2). De acordo com o Ministério da Educação (MEC), até o fim da tarde de quinta-feira (1º/2), mais de 1 milhão de pessoas se inscreveram para concorrer a bolsas de estudo nas instituições de ensino privadas. Nesta edição, são oferecidas 406 mil bolsas — 308 mil integrais e 97 mil parciais — em mais de 15 mil cursos de mil faculdades participantes.

O adiamento da data final para inscrição se deu por causa do atraso de quase dois dias na divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Mais de 1,2 milhão de estudantes sofreram aguardando o resultado final. Usualmente, os jovens aguardam as notas do Sisu, que oferta vagas em universidades públicas, para saber se será necessário tentar o ProUni, com a possibilidade de bolsas em instituições privadas.

Foi o que aconteceu com a estudante cearense Julyana Alves, de 18 anos. Somente ontem, ela conseguiu comemorar a aprovação no curso de direito da Universidade Estadual do Piauí (Uespi). Ela sempre estudou em escola pública e aguardou ansiosamente o resultado. "Quem é pobre não tem muitas escolhas", disse ela.

Julyana teve que conter a ansiedade antes de festejar a aprovação na Uespi (foto: Arquivo pessoal)

Nos últimos dois dias, o Correio tentou contato com o MEC para saber o que aconteceu com o site do Sisu e qual o motivo do atraso ter sido tão grande. Também foi questionado se a pane no portal do Sisu está relacionado à nova Lei de Cotas, que muda a sistemática de seleção dos alunos. Agora, todos são analisados em ampla concorrência. Quem não passar, disputa 30% de vagas destinadas às cotas. Até o fechamento desta edição, não foi dada nenhuma resposta. Nas redes sociais, nem o MEC nem o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) fez qualquer menção ao problema.

Nas redes sociais, usuários relatam, revoltados, que houve alteração de resultados. Alguns chegaram a ser aprovados na terça-feira, quando o portal do Sisu funcionou por, aproximadamente, 20 minutos. Porém, na quarta-feira à noite, receberam a notícia de que não foram aprovados. A diferença de colocação na lista de espera também é grande. Segundo relatos, estudantes chegaram a cair 100 posições depois que a pane foi solucionada.

Os estudantes aprovados iniciam, nesta sexta-feira, uma nova etapa do certame. A matrícula nas universidades vai até 7 de fevereiro. Os interessados também podem integrar a lista de espera de outra instituição. Este é o primeiro Sisu em que os suplentes podem ser chamados a qualquer momento do ano. Também é a primeira vez que a inscrição única é adotada.

No ProUni, o resultado dos pré-selecionados para as bolsas poderá ser consultado em 6 de fevereiro, na primeira chamada, e em 27 de fevereiro, em segunda chamada.