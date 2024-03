Estudante de 15 anos coleciona aprovações e entra para o livro dos recordes

YR Yasmin Rajab

Aos 14 anos, o jovem já havia conquistado 18 aprovações - (crédito: Arquivo pessoal)

Caio Martins Temponi do Valle, de apenas 15 anos, entrou para o livro dos recordes da Rank Brasil em duas categorias: como o mais jovem a alcançar o maior número de aprovações em vestibulares e como o mais jovem a ser aprovado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

Aos 14 anos, o jovem já havia conquistado 18 aprovações. Caio também é medalhista olímpico internacional em matemática e é membro de quatro sociedades de alto QI. Natural de Juiz de Fora, em Minas Gerais, o jovem sempre gostou de estudar.

"Caio sempre foi muito estudioso e dedicado desde muito pequeno. Ele sempre gostou de aprender, e por isso sempre fez com muito amor, e graças a Deus hoje ele está colhendo mais duas conquistas. Ser reconhecido oficialmente pelo Rank Brasil é um orgulho maravilhoso, pois mostra que o caminho dele foi feito com muito cuidado e amor", conta a mãe do estudante, Laurismara Temponi do Valle.



Assim como a mãe, o jovem transparece felicidade diante da nova conquista. "No decorrer dos anos, lutei bastante para que o meu objetivo fosse alcançado, e esses dois títulos representam o quanto valeu a pena todo o meu esforço e dedicação. Agradeço a Deus e aos meus pais que fizeram possivel que esses sonhos se realizassem", afirma.

Ele já alcançou o primeiro lugar em diversos vestibulares, e já passou para os cursos de administração, engenharia, educação física, direito e até mesmo medicina. A última conquista do jovem foi a aprovação em direito na Universidade de Brasília (UnB).



Confira a lista de aprovações de Caio: