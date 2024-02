Ex-professora doa bilhões a faculdade e aulas serão gratuitas "para sempre"

CB Correio Braziliense

A matrícula anual de quase US$ 60 mil (R$ 297,5 mil) da instituição será nula para os estudantes - (crédito: Divulgação/Albert Einstein College of Medicine)

Os alunos da Faculdade de Medicina Albert Einstein, nos Estados Unidos, reagiram com aplausos e choros emocionados ao anúncio da doação de US$ 1 bilhão (R$ 4,95 bilhões, na cotação atual), feita pela ex-professora Ruth Gottesman, nessa terça-feira (27/2). A quantia doada fará com que a instituição ofereça aos estudantes aulas gratuitas perpétuas.

A doação é uma das maiores ações de filantropia já recebidas publicamente por uma instituição educacional nos Estados Unidos. Dessa maneira, a matrícula anual de quase US$ 60 mil (R$ 297,5 mil) da instituição será nula para os estudantes.

Veja a reação dos estudantes:

A escola e o hospital afiliado, o Centro Médico Montefiore, estão localizados no Bronx, que é o distrito mais pobre da cidade de Nova York, onde os índices de saúde estão entre os piores. A doadora Gottesman, de 93 anos, foi professora clínica de pediatria na Einstein.

“Esta doação revoluciona radicalmente a nossa capacidade de continuar atraindo estudantes que estão comprometidos com a nossa missão, e não apenas aqueles que podem pagar. Além disso, irá libertar e animar os nossos alunos, permitindo-lhes prosseguir projectos e ideias que de outra forma poderiam ser proibitivos. Seremos lembrados do legado que este presente histórico representa a cada primavera, à medida que enviamos outra classe diversificada de médicos por todo o Bronx e ao redor do mundo para fornecer cuidados compassivos e transformar suas comunidades”, disse o Dr. Yaron Tomer, reitor da Faculdade de Medicina Albert Einstein.

Segundo a instituição, todos os alunos atuais serão reembolsados pelas mensalidades do semestre da primavera de 2024 e, a partir de agosto deste ano, os futuros estudantes receberão mensalidades gratuitas.

Os fundos da doação bilionária partiram da fortuna deixada pelo marido da ex-professora, o bilionário investidor do conglomerado empresarial Berkshire Hathaway, David Gottesman, que morreu em setembro de 2022. Ele deixou um patrimônio estimado em US$ 3 bilhões (mais de R$ 12 bilhões). “Estou muito grata ao meu falecido marido, Sandy, por deixar esses recursos sob meus cuidados. Me sinto abençoada por ter o grande privilégio de fazer essa doação para uma causa tão nobre”, disse Ruth, em comunicado conjunto com a faculdade.