Servidores em greve da UnB farão assembleia nesta terça-feira (19/3)

FA Francisco Artur

Servidores técnicos da UnB em assembleia do Sintfub. A reunião desta terça (19/3) será na praça Chico Mendes, na UnB - (crédito: Reprodução/Instagram @Sintfub UnB)

Em greve desde segunda-feira (11/3), servidores técnico-administrativos da Universidade de Brasília (UnB) farão assembleia às 8h30 desta terça-feira (19/3), na praça Chico Mendes, no campus da instituição universitária. A iniciativa será comandada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação da Universidade de Brasília (Sintfub).

Entre as pautas que serão discutidas na reunião, as atualizações sobre a paralisação, além dos próximos passos da greve. Funcionários do setor técnico da UnB cobram do governo federal a reestruturação da carreira e o reajuste salarial.

De acordo com o sindicato, os servidores das universidades foram um dos primeiros a entrar em negociação específica para reestruturar a carreira e o governo não apresentou nenhuma proposta.

Movimento nacional



Além da área técnica da UnB, a greve faz parte de um movimento nacional de categorias administrativas de 32 universidades e dois institutos federais em todo o país. Assim como as pautas dos servidores da Universidade de Brasília, bandeiras como reajuste salarial e o plano de reestruturação de carreira fazem parte das demandas sindicais das outras instituições educacionais.