UnDF divulga edital para vagas no segundo semestre de 2024

HD Helena Dornelas

As vagas são destinadas a estudantes que fizeram o Enem - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) publicou nesta quinta-feira (25/4) o edital do processo seletivo para o ingresso de estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As vagas são para o segundo semestre letivo de 2024.

As inscrições serão feitas, exclusivamente, no seguinte endereço eletrônico:

www.universidade.df.gov.br/edital-2024-1/. O período de inscrição será entre o dia 3 e 12 de maio.

A UnDF oferece cursos de licenciatura, bacharelado e tecnológico os período matutinos e noturnos. 30% das vagas são destinadas para a ampla concorrência, 40% para estudantes de escola pública e 30% para cotistas com deficiência, negras (pretas e pardas), indígenas e quilombolas.

As vagas são para estudantes que fizeram o Enem, as notas mínimas para participar são de 300 pontos em linguagens, ciências humanas, matemática e ciências e 200 pontos na redação.

Cronograma Datas Período de inscrições on-line 03 a 12/5 Divulgação das inscrições validadas 20/5 Período de análise documental para candidatos cotistas 22/05 a 07/06 Divulgação da classificação preliminar do processo seletivo 17/6 Divulgação da classificação final do processo seletivo 28/6 Período de matrícula on-line dos aprovados em 1ª chamada 05 a 10/07 Início do semestre letivo 05/08

Vagas

São ofertas 40 vagas dos cursos de pedagogia, matemática, letras - português, engenharia de software, sistemas de informação, gestão ambiental, letras - inglês, serviço social, produção cultural, ciência da computação, gestão pública e gestão da tecnologia. Além disso são ofertas 30 vagas para dança e atuação cênica. Ao todo são 620 vagas abertas.