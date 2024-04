Mãe de MC Mirella e mãe de MC Gui batem boca em reality da Record

O reality 'A Grande Conquista 2', da Record, mal começou e já teve desistência e vários barracos. Isso mesmo, na manhã desta quinta-feira (25), as mães de MC Mirella e MC Gui protagonizaram uma grande briga. A confusão começou quando Baronesa chamou Márcia de madame.

A mãe de MC Gui afirmou que ela deveria ter ficado em casa: "Quando a bonita estava na cama, não deu a cama para ela, agora é fácil falar que alguém deveria dar para ela. Não cedeu a cama, nem chamou a Geni para dormir lá.

Contudo, a mãe de Mirella rebateu: "Ela está dizendo que eu não tinha nada, que ela me conhece. Eu morava em São Caetano, tinha uma vida muito estável. De você, nunca precisei de nada. Seja honesta, não seja hipócrita! Quem está incomodada comigo desde o começo é você".

Cláudia, por sua vez, não perdeu tempo e relembrou a época que empresáriou MC Mirella. “Quem foi que criou a sua filha? Quem revelou sua filha foi a bonitona aqui meu amor! Fui eu quem revelei a MC Mirella. Só que aqui não é essa a pauta, só falei para você lembrar!”, disse a Baronesa aos berros.

Em seguida, Márcia afirma que é grata, mas já percebeu que desde o início do programa que Baronesa estava incomodada. "Eu e a Mirella, a gente foi grato, sim, com a atitude, com a oportunidade que vocês deram para a minha filha. Eu não falei mal de vocês, você que se sente incomodada comigo e é ridículo. Queria saber o porquê eu te incomodo", finalizou.