Virginia Fonseca mostra barriguinha de grávida: ‘Dá para ver de longe’

Reprodução/ Instagram Zé Felipe e VIrginia

Virginia Fonseca compartilhou um momento especial ao lado do marido, Zé Felipe, em Mangaratiba, onde a família recentemente adquiriu uma casa. A influenciadora, que está grávida do terceiro filho do casal, José Leonardo, celebrou a evolução da barriga ao entrar no sétimo mês de gestação.

Nas redes sociais, Virginia escreveu: "Por cá, descansando com a família. A barriguinha de longe já dá para ver". O casal foi elogiado pelos fãs, que destacaram a rapidez do tempo desde o anúncio da gravidez e desejaram bênçãos para a família.

Leia também: Gracyanne entrega que já está em contato com Belo

Além da expectativa pela chegada do novo bebê, a família de Virginia e Zé Felipe também celebrou recentemente o aniversário de três anos da filha mais velha, Maria Alice.

O casal organizou uma festa temática de super-heróis para a menina, com direito a uma apresentação especial de Léo Santana, demonstrando o carinho e a dedicação dos pais em criar momentos memoráveis para a família.