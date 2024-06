UnB é a 5ª melhor universidade federal do Brasil; veja lista

CG Camilla Germano

Desde 2020, a universidade se manteve entre as cinco universidades federais e entre as dez melhores no geral - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A Universidade de Brasília (UnB) melhorou sua colocação entre as universidades federais do Brasil. Segundo o QS World University Rankings 2025, divulgado na terça-feira (4/5), a UnB ocupa a 5ª colocação entre as universidades federais do país e 9º lugar no ranking geral.

Desde 2020, a universidade se manteve entre as cinco universidades federais e entre as dez melhores no geral. Já no cenário internacional, a UnB melhorou o seu posicionamento saindo de da faixa 801-850, no ranking para 2024, e ficando entre 751-760, em 2025.

Ao todo, 22 universidades federais e 35 no geral foram avaliadas no Brasil. Mundialmente, 5.663 universidades participaram do novo ranking, um aumento significativo ante a edição anterior, que contava com 2.963 instituições.

O QS World University Rankings faz a avaliação das universidades mediante uma série de indicadores: reputação acadêmica, reconhecimento no mercado de trabalho, citações por docente, relação docente aluno, estudantes estrangeiros, docentes estrangeiros, rede de pesquisa internacional, empregabilidade e sustentabilidade.

Na pontuação geral, a UnB teve um aumento passando a ter classificação de 16,4 ante 13,9, do ano anterior. As maiores notas nos indicadores foram rede de pesquisa internacional (67,5) e sustentabilidade (35,1). Em seguida, estão empregabilidade (29,6) e reputação acadêmica (25,3).

A cada ano, a Universidade de Brasília reafirma sua excelência no ensino, na pesquisa e na extensão. Somos uma instituição de referência em sustentabilidade e internacionalização. Estes números expressam o esforço e empenho da nossa comunidade, que apesar das inúmeras dificuldades que enfrentamos, como os cortes sucessivos de orçamento e ataques à educação e à ciência, continua trabalhando pelo desenvolvimento do país, promoção e a divulgação do conhecimento”, ponderou Márcia Abrahão, reitora da UnB.

Veja o Top 10 das universidades brasileiras (em destaque as universidades federais)

Universidade de São Paulo (USP)

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Universidade Estadual de São Paulo (Unesp)

Pontíficia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ)

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Universidade de Brasília (UnB)

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)