IS Isabela Stanga

O ranking destacou a forte presença da USP entre os primeiros lugares, que possui 44 cursos entre os 100 melhores do mundo - (crédito: USP Imagens/Reprodução)

O Brasil tem 22 cursos de ensino superior entre os 50 melhores do mundo, de acordo com o ranking QS World 2024, divulgado nesta quarta-feira (10/4). Na América Latina, as universidades públicas brasileiras são destaque em diversas áreas, que vão de odontologia até engenharia de petróleo.

Quatro universidades do Brasil são destaque no curso de Odontologia, por exemplo. A Universidade de São Paulo (USP) conquistou o 13º lugar mundial; a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o 23º; a Universidade Federal Paulista (Unesp), o 36º e a Universidade Federal de Janeiro, o 50º lugar.

O ranking destacou a forte presença da USP entre os primeiros lugares, que possui 44 cursos entre os 100 melhores do mundo. Em áreas como Educação, Contabilidade e Química, foram conquistados avanços notáveis que elevaram a instituição a um novo patamar internacional.

O vice-presidente sênior da QS, Ben Sowter, elogiou a resiliência e a capacidade de adaptação, modernização e progresso das universidades brasileiras.

A avaliação da QS analisou mais de 16.400 programas universitários em 96 países e leva em conta oito indicadores, entre eles reputação acadêmica, empregabilidade e alcance na internet.