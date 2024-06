UnB avança em objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU

MR Marina Rodrigues

UnB melhora pontuação em objetivos estabelecidos pela ONU - (crédito: Luis Gustavo Prado/ Secom UnB)

A Universidade de Brasília (UnB) aumentou a pontuação em quatro Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). A constatação foi divulgada na última quarta-feira (12/6) pelo University Impact Rankings 2024, encomendado pela revista britânica Times Higher Education (THE), protagonista na cobertura global de ensino superior.

De acordo com o ranking, a pontuação da UnB avançou nos seguintes indicadores: Paz, Justiça e Instituições Eficazes (ODS 16), de 65,6 para 70; Trabalho Decente e Crescimento Econômico (ODS 8), de 63,8 para 65,9; Erradicação da Pobreza (ODS 1), de 59,7 para 60,5; e Redução das Desigualdades (ODS 10), de 55,5 para 56,8.

Ao todo, foram elencadas 27 federais, 55 brasileiras e 1.963 instituições na classificação. Com 74 pontos ao todo, a UnB é a sexta melhor universidade federal, a nona no Brasil e está na faixa entre 401 e 600 do mundo. “Nos consolidamos cada vez mais como uma universidade com forte compromisso com o desenvolvimento socioeconômico do país. Desde sua fundação, a UnB trabalha pela promoção da equidade, justiça e dignidade para todos. Essa é uma conquista de toda a nossa comunidade”, destaca a reitora Márcia Abrahão.

Trabalho conjunto

A UnB vem melhorando pontuações e se destacando em rankings nacionais e internacionais nos últimos anos, mas não por acaso. Em 2020, a universidade criou uma comissão multidisciplinar voltada para a coleta de informações sobre indicadores de desempenho acadêmico. O colegiado criou grupos de trabalho temáticos para propor soluções visando à classificação no ranking, que passou a ocorrer a partir de 2022.

“Agradeço o excelente trabalho e empenho das equipes do Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional (DPO), da Biblioteca Central (BCE), da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e da Faculdade de Ciência da Informação (FCI), que mapearam ações que fomentam os ODS na UnB, o que foi fundamental para nos mantermos entre as melhores universidades do Brasil”, destaca a reitora.

Pontos de melhoria

Porém, a UnB também observou redução na pontuação de três objetivos em relação à última edição, em 2023: Educação de Qualidade (ODS 4), com 69,2; Saúde e Bem-estar (ODS 3), com 60,5; e Parcerias e Meios de Implementação (ODS 17), com 59,4.

“Este ano, houve um aumento expressivo no número de universidades participantes. Eram 1.591 e agora são 1.963; mesmo assim, tivemos um ótimo resultado. Precisamos, cada vez mais, fortalecer ações que vemos que dão certo e implementar novas medidas para que nossos índices sempre melhorem”, disse a decana de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional, Denise Imbroisi.

Para ser classificado, é necessário enviar evidências do ODS 17, referente a Parcerias e Meios de Implementação, e outros três ou mais objetivos à escolha da instituição. Desde o ano passado, a UnB demonstrou iniciativas em seis indicadores e segue se atualizando.

ONU

Os 17 ODS foram estabelecidos pela ONU em 2015 e compõem uma agenda mundial para a construção e implementação de políticas públicas para nortear a humanidade até 2030. O plano de ação internacional inclui 169 metas, que abarcam diversos temas considerados essenciais para o desenvolvimento humano, em cinco perspectivas: pessoas, planeta, prosperidade, parceria e paz.