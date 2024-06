Prefeitura de Palmas abre concurso com mais de 3 mil vagas para a educação

YR Yasmin Rajab

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Palmas, no Tocantins, abriu um novo concurso público com vagas para a educação. São ofertadas 3.435 vagas, sendo 2.258 de preenchimento imediato e 1.177 para a formação de cadastro reserva.

As vagas são de níveis médio e superior. Foram contempladas as carreiras de técnico administrativo educacional, técnico administrativo educacional (monitor de educação infantil), analista educacional nutricionista, analista educacional psicólogo, analista educacional assistente social e professor em diversas áreas.

Os salários iniciais variam entre R$ 1.711,09 e R$ 6.532,91, a depender do cargo.

As inscrições podem ser feitas entre 8 a 25 de julho, no site da Universidade Federal do Tocantins (UFT). As taxas custam R$ 140 (nível médio) e R$ 190 (nível superior).

Etapas

Para os cargos de nível médio: etapa única, composta de prova objetiva de conhecimentos, de caráter classificatório e eliminatório.

Para os cargos de nível superior analista educacional: duas etapas, sendo a primeira composta de prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, e a segunda compreendendo a análise de títulos, de caráter classificatório.

Para os cargos de professor, orientador educacional e supervisor pedagógico: duas etapas, sendo a primeira composta de prova objetiva e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, e a segunda compreendendo a análise de títulos, de caráter classificatório.