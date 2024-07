MR Marina Rodrigues

Prouni 2º semestre: inscrições começam na próxima terça-feira - (crédito: EBC)

As inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2024 estarão abertas entre os dias 23 e 26 de julho, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior: https://acessounico.mec.gov.br/. Nesta edição, o programa oferta 243.850 bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica para faculdades privadas.

Ao fazer a inscrição, o candidato pode optar por dois cursos, turno e instituição, conforme disponibilidade. Os interessados devem ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022 ou 2023, obtendo mais de 450 pontos na média das cinco provas e mais de zero na redação. Também serão considerados critérios socioeconômicos, como renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio, para bolsas integrais, e a três salários mínimos, para bolsas parciais.

Resultados e lista de espera

A divulgação dos candidatos pré-selecionados será realizada em duas chamadas: em 31 de julho e em 20 de agosto de 2024. Após essa etapa, será necessário comprovar as informações preenchidas no processo de inscrição.

Os candidatos que não foram pré-selecionados em nenhuma chamada podem participar da lista de espera, manifestando interesse por meio da página do Prouni em 9 e 10 de setembro deste ano. Há, ainda, bolsas reservadas a pessoas com deficiência e aos autodeclarados indígenas, pardos ou pretos.