Curso Enem Gratuito: confira a iniciativa de inclusão social pela educação

LC Lara Costa*

Professor João Viannei mostra a plataforma, voltada para alunos do interior ou das periferias de cidades grandes - (crédito: Arquivo Pessoal)

O Curso Enem Gratuito lançou o primeiro portal de recomposição de aprendizagem. São 27 trilhas já publicadas para apoiar aos alunos do ensino médio e das séries finais do ensino fundamental. O foco é dar suporte para que eles possam superar as lacunas educacionais existentes no país.

As trilhas já disponíveis cobrem os principais fundamentos em matemática, física, química, biologia, português, história e geografia. A cada semana, estreia uma nova trilha, com outras disciplinas a serem incorporadas ao longo do segundo semestre. Cada trilha tem, em média, de três a quadro unidades internas, ordenadas por nível de complexidade para favorecer a aprendizagem dos alunos.

O coordenador do curso, professor João Vianney, disse que a ideia da recomposição existia desde 2023 e que foi apresentada a diversas secretarias. “O aluno que nós pensamos para desenvolver as estratégias pedagógicas e os materiais didáticos mora em cidades do interior ou na periferia de cidades grandes. Nem sempre ele tem, na sala de aula, professores habilitados nas disciplinas do currículo, e a nossa recomposição será útil tanto para ele quanto no apoio ao trabalho dos professores."

Em julho, o Uniasselvi vai entrar com apoio de 30 bolsistas dos cursos de licenciatura para atender diretamente os estudantes do curso Enem Gratuito no Rio Grande do Sul num sistema de monitoria, com tira-dúvidas gratuito e aulas de reforço.

Parceria

O portal foi criado em parceria com as secretarias da educação dos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de Sobral, município de Ceará, contando com apoio da pró-reitoria de Extensão do Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi).

A escolha dos temas iniciais partiu de necessidades identificadas pelas equipes pedagógicas das secretarias de educação. Elas observaram as dificuldades encontradas pelos alunos que chegam ao ensino médio e indicaram os temas preferenciais para serem tratados pelos professores do curso.

Raquel Teixeira, secretária da educação no Rio Grande do Sul, acredita na importância do projeto para os alunos do estado, principalmente no contexto das enchentes, que levaram a perdas materiais e também no aprendizado.

"Diante desse cenário educacional, o acolhimento, o resgate da autoestima e a geração de oportunidades tornam-se princípios fundamentais para a educação gaúcha. Em relação ao Enem, além de mobilizar os estudantes a participarem — alcançando um recorde histórico, com 89,4% dos alunos da 3ª série do ensino médio inscritos —, temos o desafio de preparar e criar oportunidades para esses jovens."

Para Herbert Lima, secretário de educação de Sobral, a iniciativa fortalece o aprendizado, não consolidado e na ação pedagógica em sala de aula. "[O projeto] busca apresentar, também para educadores e gestores, metodologias, estratégias e ações que podem contribuir para qualificar as politicas públicas e garantir o direito de aprendizagem das crianças."

Acesso

Para navegar pelo portal de recomposição, acesse o site: https://shre.ink/DurU. O acesso a plataforma é livre e gratuito para estudantes, professores, escolas e secretarias de educação de todo o país, bastando preencher os dados de cadastro.

É possível escolher entre quatro opções: cursinho on-line intensivo, preparatório semiextensivo ou on-line extensivo, que variam de acordo com a complexidade dos temas e a carga horária. Conteúdos diversos também estão disponíveis no YouTube do projeto.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues