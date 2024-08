Semesp e governo discutem, em Brasília, o futuro da modalidade EaD

*A *REBECA ALVES DOS SANTOS

Semesp vai realizar o evento ‘’ EaD no Brasil: o novo marco regulatório e referenciais de qualidade’’ no dia 7 de agosto - (crédito: Divulgação/Semesp)

O Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (Semesp), entidade que representa mantenedoras de ensino superior do Brasil, promoverá discussão sobre o tema EaD no Brasil: o novo marco regulatório e referenciais de qualidade, na próxima quarta-feira (7/8), das 9h às 16h, no auditório do Condomínio ION, Asa Norte, mas as vagas estão esgotadas.

O Semesp e os representantes do governo federal discutirão o futuro da modalidade de ensino a distância durante o evento, modalidade essa que já detém pouco mais de 60% das matrículas da educação superior do Brasil e cresce a procura cada vez mais.

Estão confirmadas as presenças de Marta Abramo, secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres); Ulysses Tavares Teixeira, diretor de Avaliação da Educação Superior do Inep; Henrique Sartori, presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE); Simone Horta, membro da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes) e Daniel de Aquino Ximenes, diretor de Regulação da Educação Superior da Seres.

Pelo Semesp e instituições de ensino: Lúcia Teixeira, presidente do Semesp; Rodrigo Capelato, diretor-executivo do Semesp; Fábio Reis, diretor de Inovação Acadêmica e Redes de Cooperação do Semesp; Luciana Maia Campos Machado, do Grupo de Trabalho de EAD do Semesp e superintendente Acadêmica da Fipecafi; Priscila Bonini, do Grupo de Trabalho de EAD do Semesp e diretora-Geral da Unaerp e Evandro Luís Ribeiro, coordenador-Geral de EAD do Centro Universitário Claretiano.