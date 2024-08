Livro da Editora UnB conquista prêmio Jabuti

ME Maria Eduarda Lavocat*

Doutora pela Universidade de Brasília (UnB), Mônica Tenaglia, foi premiada na 1ª edição do Prêmio Jabuti Acadêmico na categoria , na categoria História e Arqueologia pelo seu livro “As comissões da verdade e os arquivos da ditadura militar brasileira”. A obra, lançada pela Editora UnB, é uma referência importante para entender as narrativas conflitantes sobre o passado do Brasil, especialmente sobre a ditadura militar.

A publicação surgiu a partir da tese de doutorado da autora, que aborda o papel dos arquivos nas investigações sobre violações de direitos humanos na ditadura e o processo de redemocratização no Brasil. Além disso, analisa as comissões da verdade no Brasil e no mundo, as dificuldades de acesso aos arquivos e as recomendações para preservar esses acervos.

A Comissão Nacional da Verdade, criada em 2011 pelo governo Dilma Rousseff, investigou as violações de direitos cometidas pelo Estado brasileiro, especialmente durante os 21 anos de ditadura militar. A Comissão gerou um vasto acervo de documentos, resultado dos esforços de vítimas e testemunhas. Mônica enfatiza que os arquivos são fundamentais para defender os direitos humanos e civis, sendo essenciais para investigações sobre períodos repressivos.

A primeira edição do Prêmio Jabuti Acadêmico, uma nova premiação dedicada às áreas científicas, técnicas e profissionais, ocorreu na noite de 6 de agosto,(terça-feira) no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Organizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), a cerimônia celebrou os vencedores das 29 categorias, divididas nos eixos de Ciência e Cultura e Prêmios Especiais. Além de receberem a estatueta dourada do Prêmio Jabuti Acadêmico, os autores vencedores em cada categoria ganharam um prêmio de R$ 5 mil.

