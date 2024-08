Saiba tudo sobre a consulta pública para reitoria da UnB

MR Marina Rodrigues

Consulta pública para reitor da Universidade de Brasília (UnB) será realizada nos dias 20 e 21 de agosto - (crédito: Beto Monteiro/Secom UnB)

Há um dia da escolha dos favoritos à reitoria da Universidade de Brasília (UnB) na gestão 2024-2028, muitas pessoas ainda estão em dúvida sobre como participar e escolher a melhor opção para administrar a universidade. Pensando nisso, o Correio reuniu as principais informações para orientar a comunidade universitária durante a consulta pública, incluindo estudantes, professores e técnico-administrativos. Confira:

O que é a consulta pública para reitor?

A consulta dá à comunidade acadêmica a oportunidade de opinar sobre quem serão os próximos gestores máximos da instituição. Em seguida, a Comissão Organizadora da Consulta (COC), responsável por coordenar o processo, encaminha o resultado das votações ao órgão colegiado máximo da UnB, o Conselho Universitário (Consuni), que monta a lista tríplice com a indicação dos nomes para a reitoria e vice-reitoria. A relação é, então, enviada para nomeação pelo presidência da República.

Diferentemente de uma eleição, a consulta é organizada pelos segmentos de discentes, docentes e técnicos-administrativos em educação para subsidiar a confecção da lista tríplice pelo Consuni. A COC, por sua vez, é formada por representantes do Diretório Central dos Estudantes Honestino Guimarães UnB (DCE), do Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (Sintfub) e da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB-S. Sind.).

Quais são as chapas concorrentes?

Pensar e Fazer a UnB (90)

Candidata a reitora: Olgamir Amancia Ferreira

Candidato a vice-reitor: Gustavo Adolfo Sierra Romero

Plataforma: www.pensarefazer90.com.br

Imagine UnB: Participar e Transformar (93)

Candidata a reitora: Rozana Reigota Naves

Candidato a vice-reitor: Márcio Muniz de Farias

Plataforma: www.imagineunb.org

A UnB que Queremos (99)

Candidata a reitora: Maria Fátima de Sousa

Candidato a vice-reitor: Paulo Celso dos Reis Gomes

Plataforma: www.aunbquequeremos.com.br/

Quem pode votar?

Estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação e nos programas de residência da UnB, exceto os que tenham feito trancamento geral de matrícula no período da consulta (confira a lista de aptos aqui ).

Docentes pertencentes ao quadro permanente e ativo da UnB (confira a lista de aptos aqui);

Técnico-administrativos em educação pertencentes ao quadro permanente e ativo da UnB (confira a lista de aptos aqui);

Quando, como e onde votar?

A votação será presencial, nos dias 20 e 21 de agosto, de 7h às 21h, com variações de acordo com a seção escolhida. Ao todo, serão 16 seções disponíveis nos campus Darcy Ribeiro, Faculdade de Ceilândia (FCE), Faculdade UnB Planaltina (FUP), Faculdade UnB Gama (FGA) e no Hospital Universitário de Brasília (HUB). Acesse a relação das seções de votação, locais e horários de funcionamento aqui. A localização de cada seção pode ser acessada pelos QR codes disponíveis na lista. Para votar, é necessário apresentar documento oficial com foto.