USP homenageia estudantes ativistas mortos na ditadura militar

LC Lara Costa*

Homenagem faz parte de projeto da USP que visa homenagear os 31 estudantes mortos da ditadura militar. - (crédito: Acervo FFLCH USP)

A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP) vai realizar uma cerimônia de diplomação dos 15 alunos da unidade que foram mortos durante a ditadura militar. O evento vai ocorrer em 26 de agosto, às 15h. A cerimônia ocorrerá no Auditório Nicolau Sevcenko, localizado no Edifício Eurípedes Simões de Paula, dos Departamentos de Geografia e História da FFLCH, no bairro do Butantã, em São Paulo, disponível também por transmissão on-line.

A inciativa faz parte do projeto Diplomação da Resistência, “um momento importante no qual a USP atua para resgatar a trajetória desses estudantes, contribuindo para a reparação de injustiças, a manutenção da memória coletiva e a afirmação dos direitos humanos na sociedade brasileira”, segundo os organizadores do evento.

A iniciativa, que busca homenagear os estudantes da USP, é fruto de uma parceria entre a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento (PRIP), a Pró-Reitoria de Graduação (PRG),a ex-aluna da USP Luna Zarattini e o coletivo de estudantes Vermelhecer. “Essa homenagem concedida aos ex-estudantes da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que foi substituída pela atual FFLCH, tem uma importância simbólica imensa”, destaca Paulo Martins, professor e diretor da FFLCH.

O projeto teve como primeiros homenageados Alexandre Vannucchi Leme e Ronaldo Queiroz, alunos do Instituto de Geociências (IGc) na década de 1970 e militantes do movimento estudantil da universidade, em cerimônia realizada no dia 15 de dezembro do ano passado.

Diplomação da Resistência

Data: 26 de agosto, às 15h

Local: Auditório Nicolau Sevcenko, localizado no Edifício Eurípedes Simões de Paula (geografia e história) da FFLCH/USP (Av. Prof. Lineu Prestes, 338, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo, SP)

Haverá transmissão on-line neste link. Para mais informações, acesse o site da USP.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues