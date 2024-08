CB Correio Braziliense

Feira gratuita atende brasileiros que querem estudar nos EUA - (crédito: Arquivo pessoal)

A feira EducationUSA 2024 traz representantes de 26 universidades norte-americanas a Brasília para conversar com estudantes brasileiros interessados em estudar nos Estados Unidos, inclusive com oferecimento de bolsas de estudo. O Evento gratuito, que também passa pelo Rio de Janeiro e São Paulo, ocorre na próxima quinta-feira (29/8), no Centro de Convenções e Eventos Brasil 21, das 17 às 21 horas. As inscrições devem ser feitas pelo site.

O EducationUSA é o escritório oficial do Departamento de Estado para informações sobre estudos nos EUA e mantém uma rede global de mais de 400 centros de orientação. Em Brasília, está localizado na Casa Thomas Jefferson.

A edição 2024 da feira oferece aos candidatos a oportunidade de tentar uma vaga para cursos de graduação, mestrado, doutorado, cursos de curta duração e de inglês. Na oportunidade, os participantes poderão conversar com os diretores de admissão das universidades americanas, tirar dúvidas e obter mais informações sobre as instituições.

Os orientadores do EducationUSA poderão informar sobre os requisitos do processo de candidatura, provas, bolsas de estudo e oportunidades. Os representantes da Embaixada e Consulados dos EUA também estarão presentes e vão poder explicar sobre o processo de solicitação do visto de estudante.