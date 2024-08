Ex-presidente do Chile ministra aula magna na UnB nesta quarta (28)

CB Correio Braziliense

A ex-presidente do Chile Michelle Bachelet estará em Brasília, nesta quarta-feira (28), para participar de uma aula magna na Universidade de Brasília (UnB). Bachelet, que esteve à frente do governo chileno por dois mandatos e exerceu o cargo da Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, entre 2018 a 2022, vai falar sobre democracia e integração regional para os alunos da UnB, a partir das 10h, no anfiteatro 9, Instituto Central de Ciências (ICC), Câmpus Darcy Ribeiro.

Ela estará acompanhada pelo embaixador do Chile no Brasil, Sebastián Depolo, e será recebida pela reitora Márcia Abrahão, com o evento sendo aberto à comunidade acadêmica e ao público externo. Em 2006, a ex-presidente recebeu o título doutora Honoris Causa pela própria UnB.