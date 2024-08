Boric recebe Lula para reunião e assinatura de acordos no Chile

O presidente Lula e o presidente do Chile, Gabriel Boric, passaram em revista as tropas chilenas e assistiram a uma apresentação dos hinos dos dois países - (crédito: Reprodução/CanalGov)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi recebido nesta segunda-feira (5/8) pelo presidente do Chile, Gabriel Boric, para reunião bilateral e assinatura de acordos em Santiago, capital chilena. O encontro acontece no Palácio de La Moneda, sede do Executivo.

Lula cumprimentou Boric e, ao lado do presidente chileno, assistiu a uma apresentação da banda militar, que tocou o hino dos dois países. Os líderes também passaram em revista as tropas do Chile.

Lula e Boric vão conversar a portas fechadas, e depois participam de cerimônia para assinatura de acordos de cooperação, em áreas como turismo, mineração, comércio e defesa. Após os compromissos, farão um pronunciamento à imprensa.



Oferenda floral

Logo antes do encontro, Lula também participou de cerimônia para oferenda de flores ao Monumento Libertador Bernardo O'Higgins, em Santiago, capital do Chile. O monumento de bronze fica em frente ao Palácio de La Moneda.

Leia também: Lula e Boric não devem formar consenso sobre Maduro durante encontro



Bernardo O'Higgins foi militar e um dos principais líderes do movimento de independência do país, em 1818. Ele também foi o primeiro chefe de Estado do Chile após a independência. O presidente brasileiro depositou uma coroa de flores no monumento.

Lula viajou ao país vizinho para uma série de compromissos oficiais. Além de se encontrar com Boric, ele também terá reuniões com a presidente da Câmara dos Deputados, Karol Cariola, com o presidente do Senado, José García Ruminot, e com o presidente da Suprema Corte, Ricardo Blanco Herrera, entre outras autoridades.

Leia também: Lula adia viagem para o Chile para acompanhar situação do Rio Grande do Sul

Vários ministros acompanham Lula, como o chanceler Mauro Vieira, os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Nísia Trindade (Saúde), Silvio Almeida (Direitos Humanos), e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia).

Lula chegou a Santiago no domingo e fica até terça-feira (6/8) no país, voltando ao Brasil na parte da tarde.