Estudantes da UnB participam de competição internacional em El Salvador

CB Correio Braziliense

Estudantes da UnB, da UFABC, da UFRJ, da UFRRJ, da Unifesp e da PUC Minas representaram o Brasil na Tech4good, em El Salvador. - (crédito: Arquivo Pessoal.)

De 10 estudantes brasileiros participantes, cinco da Universidade de Brasília (UnB) participaram da Tech4good, segunda fase do programa Seeds for the Future, da Huawei, multinacional líder em infraestrutura para tecnologia da informação e da comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes. No evento, 150 estudantes de toda a América Latina desenvolveram e apresentaram projetos voltados para a resolução de problemas sociais com objetivo de atingir ao menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Pela UnB, Cesar Felipe de Souza Pissolati, Kleber Lucas de Oliveira Carvalho, Larissa Maria de Almeida Ganoza, Raul Myron Silva Amorim e Wallace Ben Teng Lin Wu estiveram em El Salvador, país na América Central, entre 25 e 31 de agosto. A equipe brasileira recebeu a distinção Huawei Social Expert Award, dada ao país com mais engajamento nas redes sociais. Além disso, também se destacaram no quesito performance cultural, quando estudantes de diferentes países apresentaram aspectos de seus lugares de origem.

Equipes da Argentina e da Guatemala, venceram a fase regional e avançaram para a etapa global da Tech4Good, que será realizada na China. Antes da competição em El Salvador, os estudantes classificados se reuniram em Brasília com o diretor de Articulação e Fortalecimento da Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Claudio Alex Jorge da Rocha.

No Brasil, cerca de 300 alunos já participaram do programa desde que foi lançado, em 2015, em cooperação com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Ministério da Educação (MEC).



Em 2023, estudantes da UnB venceram a etapa latino-americana da Seeds for the Future. A UnB e a Huawei têm um histórico de aproximação, cujo destaque é a assinatura de um acordo, em 2017, justamente no âmbito da iniciativa Seeds for the Future.