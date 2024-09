Estudantes da UnB são destaque em competição internacional da Huawei

EV Eduardo Vanuncio*

Cinco alunos da Universidade de Brasília (UnB) foram selecionados para representar o Brasil na competição Tech4Good, uma das etapas principais do programa Seeds for the Future, promovido pela Huawei, fornecedora global de equipamentos de telecomunicações. A competição regional deste ano, realizada em El Salvador entre os dias 25 e 31 de agosto, reuniu cerca de 150 estudantes de 16 países da América Latina e do Caribe, desafiados a desenvolver soluções tecnológicas para problemas sociais, alinhadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

O Seeds for the Future é uma iniciativa global da Huawei criada em 2008 com o objetivo de capacitar jovens talentos em novas tecnologias. Desde que o programa foi lançado no Brasil, em 2015, em cooperação com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Ministério da Educação (MEC), cerca de 300 estudantes brasileiros já participaram. Na edição brasileira deste ano, 150 pessoas se inscreveram para o programa. Após a triagem inicial, 50 estudantes participaram da primeira fase, optando pela participação em ao menos dois cursos sobre 5G, Inteligência Artificial e Cloud, ministrados por especialistas estrangeiros de forma online entre os dias 24 de junho e 19 de julho.

Depois dessa fase inicial, que incluiu avaliações para cada curso, os 10 alunos com melhor desempenho foram selecionados para participar do Tech4Good, representando o Brasil na competição regional da América Latina e Caribe. Entre os classificados, cinco são da UnB, e os outros são da UFABC, UFRJ, Unifesp, PUC-MG e UFRRJ.

Durante o Tech4Good em El Salvador, os estudantes brasileiros foram divididos em duas equipes de cinco integrantes cada. O Brasil se destacou ao receber o prêmio Huawei Social Expert Award, concedido ao país com maior engajamento nas redes sociais, além de conquistar o prêmio de Top Performance Cultural na etapa do Global Village, onde os países participantes apresentaram aspectos culturais por meio de performances artísticas e outras atividades.

Uma das equipes brasileiras avançou para a fase final da competição, ficando entre as 10 melhores apresentações de pitch. No entanto, os vencedores finais foram as equipes da Argentina e da Guatemala, que agora avançam para a fase global do Tech4Good, que será realizada na China.

Antes da competição em El Salvador, os alunos classificados participaram de uma integração em Brasília, no dia 23 de agosto, onde celebraram suas conquistas e compartilharam experiências. O evento contou com a presença de Claudio Alex Jorge da Rocha, diretor de Articulação e Fortalecimento da Educação Profissional e Tecnológica do MEC, que ressaltou a importância do programa na capacitação de jovens talentos no Brasil.

O Seeds for the Future faz parte da plataforma Tech4All da Huawei, que pretende impactar positivamente a vida de mais de 500 milhões de pessoas com tecnologia digital nos próximos cinco anos. Globalmente, o programa já capacitou mais de 15 mil estudantes de 500 instituições de ensino em 139 países, demonstrando o compromisso da Huawei com a educação e a inovação tecnológica.

