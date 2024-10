Simone Mendes se pronuncia sobre rumores de volta da dupla com Simaria

Simone Mendes se manifestou em torno dos rumores que surgiram sobre ela anunciar a retomada das atividades nos palcos com a irmã, Simaria, de quem formava dupla, e romperam em 2022.



Isso porque, segundo informações do site Movimento Sertanejo, a ex-dupla sertaneja de grande sucesso estaria estudando a chance de desenvolver um projeto paralelo, mas que buscaria manter suas respectivas trajetórias artísticas solo.

Todavia, a esposa do empresário Kaká Diniz, e intérprete de hits como ‘Erro Gostoso’ e ‘Daqui para Sempre’ desmentiu, por meio de sua assessoria de imprensa, que estaria com planos de anunciar o retorno da dupla Simone e Simaria para 2025.

"Simone segue em carreira solo, inclusive grava novo DVD em novembro, em Manaus", disse assessoria de Simone, ao portal Gshow.

Por falar nas irmãs, em julho, Simaria apareceu de surpresa no show de Simone, que foi realizado em Goiânia. A ocasião ocasionou uma grande surpresa e euforia por parte do público presente, que se animaram com a chance da dupla retomar as atividades nos palcos.

