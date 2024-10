Drauzio Varella e UDF lançam videoaulas gratuitas a interessados na área da saúde

JG Júlia Giusti*

Drauzio Varella lança conteúdos gratuitos em parceria com o UDF - (crédito: Divulgação)

O médico Drauzio Varella lançou, em parceria com Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), uma série de vídeos on-line e gratuitos para aqueles que desejam se aprofundar ou seguir carreira na área. A plataforma Universidade da Saúde vai disponibilizar aos interessados conteúdos semanais ao longo de três meses, de outubro de 2024 a janeiro de 2025, por meio do site: http://www.universidadesaude.com.br/.

Com uma linguagem acessível e didática, a Universidade da Saúde aborda, entre outros temas, a formação do universo, meio ambiente e saúde, bem como a vida na terra, vírus, bactérias e o corpo humano. Voltado para universitários, estudantes de ensino médio que queiram ingressar em áreas relacionadas e para a comunidade em geral, o projeto também conta com orientação profissional, abordando, por exemplo, a evolução da carreira médica, a importância da enfermagem e da farmácia, além da multidisciplinaridade na área da saúde.

“É sempre muito gratificante poder falar a estudantes das profissões da saúde e interessados nessa área sobre a experiência que venho acumulando ao longo da vida”, conta Varella. Para o reitor do UDF, André Leão, a parceria é resultado de um esforço conjunto para levar conhecimento para além do câmpus da universidade. “Temos muito orgulho por dar a oportunidade de que pessoas de todos os lugares do Brasil e níveis de conhecimento, do profissional formado ao estudante e até aos curiosos, possam aprender com um profissional do gabarito do dr. Drauzio", diz.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues