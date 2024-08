UDF promove aula especial com a vencedora do MasterChef Profissionais em 2023

ME Maria Eduarda Lavocat*

"Promover esse evento foi uma forma de convidar os participantes a vivenciarem essa experiência tão única e especial que sempre compartilho com meus alunos", disse a chefe. - (crédito: Marcus Oliveira)

Já imaginou viver uma experiência masterchef por uma noite? Essa foi a proposta do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), que promoveu, na última quinta-feira (15/8), o evento “Um Dia de Chef”. Comandada por Babi Frazão, professora do curso de gastronomia da instituição e vencedora do reality show MasterChef Profissionais 2023, a atividade reuniu jornalistas, influenciadores e convidados.



Ao longo da noite, os participantes tiveram a oportunidade de viver uma experiência imersiva com a chef, que ensinou técnicas culinárias da preparação de um risoto caprese, para que os convidados reproduzissem o prato. Ao final, todos degustaram suas próprias criações. O momento tinha o objetivo de apresentar a infraestrutura da instituição e também um pouco do cotidiano de um aluno do curso de gastronomia.

“Poder promover esse evento em nossa instituição e receber convidados especiais é muito importante para nós. Além de poder estreitar o relacionamento com a comunidade, pudemos mostrar de perto a tradição do UDF”, afirma André Leão, reitor do UDF.

No decorrer do evento, Babi Frazão compartilhou seu prazer em lecionar e explicou que nunca pensou em parar de dar aulas mesmo após vencer o MasterChef. "Tem coisas que nos motivam. Para mim, a sala de aula é uma delas. Tanto para o meu crescimento profissional quanto para as minhas vitórias. Dar aula me torna uma pessoa mais humana e sou muito grata pela oportunidade que o UDF tem me proporcionado nesses quase 6 anos”, contou.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues