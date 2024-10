USP São Carlos promove evento on-line sobre inteligência artificial

CB Correio Braziliense

USP São Carlos promove evento online sobre inteligência artificial e aprendizado profundo - (crédito: Divulgação)

Interessados em aprender mais sobre a utilidade da inteligência artificial poderão acompanhar, até sexta-feira (18/10), a 2ª edição do evento Understanding Deep Learning. Promovido pelo grupo de extensão Data, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, a iniciativa ocorrerá a partir das 13h com transmissão on-line pelos canais Data e ICMC TV no YouTube.



Composto por 12 palestras, o evento abordará conteúdos e pesquisas atuais da área de aprendizado profundo, uma vertente da inteligência artificial de destaque na resolução de problemas de grande complexidade. Podem participar desde alunos de graduação até pós-graduação, além de pesquisadores e interessados na área. Serão oferecidos certificados para aqueles que se inscreverem previamente e participarem de pelo menos 50% das palestras. O link para inscrição está disponível no site da iniciativa.



Ao todo, há 12 palestrantes confirmados, incluindo pesquisadores renomados das principais universidades e instituições do mundo, como Google DeepMind e Cohere. A programação completa está disponível no site do evento. “O propósito é realizar um evento on-line, em que pessoas do Brasil e do mundo inteiro possam participar”, revela Théo Riffel, coordenador da iniciativa.



O evento conta com o apoio do Centro de Inteligência Artificial (C4AI) da USP e da comunidade Brains. “Nossa finalidade é divulgar e fomentar a ciência, instigando novos pesquisadores, além de tornar público e dar gratuitamente acesso a conhecimentos de qualidade na área de inteligência artificial”, finaliza Théo.