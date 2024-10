Ex-atriz da Globo choca público ao revelar quanto recebeu por reprise

Amanda Azevedo, ex-atriz mirim da Globo, chocou a web nesta segunda-feira (14) ao revelar quanto recebeu pela reprise da novela ‘Caras & Bocas’, no Canal Viva. Ela deu vida a personagem Ada Franco Leal.

No entanto, Amanda revelou que recebeu apenas R$ 50 pela novela que voltará ao ar apenas em março de 2025. "Galera, então... Vocês pediram tanto: 'Aí, Amanda, volta para a televisão, volta para televisão'. Vou voltar, mas na reprise. Caras & Bocas vai reprisar", disse.

Em seguida, ela acrescentou: “E é o seguinte: a Globo já está fazendo suas graças. Pô, na moral, tô tirando onda. Eles já pagaram, o cash já caiu. [Falam] ‘caraca, Amanda, isso tudo? Assim eu vou te invejar’. Pois é, gente, R$ 50, tá? Eu nem sei o que faço com tanto dinheiro, não sei nem por onde começar".

Além disso, a atriz debochou: "O que eu faço? Eu viajo? Viagem, vou ter que me organizar muito. Eu compro roupas novas com R$ 50? Será que tem alguma base que dá pra comprar com R$ 50? Não, as bases estão todas R$ 90, né?Será que dá pra comprar skin care com R$ 50? Eu não sei o que eu faço com esse dinheiro, gente, é muita coisa. É muito, muito, sabe?".

Por fim, Amanda declarou: "Se você quiser ter aula comigo, fala comigo que te dou aula e a gente destrava esse inglês junto, mas eu não dependo mais de Globo nenhuma. Porque, minha filha, Globo sendo Globo... Globo, melhore, melhore, porque, vou te contar...".

