Reitores brasileiros visitam universidades britânicas em intercâmbio educacional

CB Correio Braziliense

Educadores brasileiros participam de intercâmbio educacional no Reino Unido para estabelecer parceria entre universidades brasileiras e britânicas - (crédito: Divulgação/Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior)

Professores brasileiros da 6ª Delegação ABMES Internacional - United Kingdom Experience estão presentes no Reino Unido com o objetivo de estreitar laços com universidades britânicas e assinar acordos de intercâmbio. O grupo é organizado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes) e é composto por representantes de universidades privadas que atendem a mais de 1,2 milhão de estudantes. Até o momento, o grupo visitou quatro das 10 melhores universidades do mundo para convênios estratégicos nas áreas de inteligência artificial, sustentabilidade e saúde.

No seu tour, a delegação brasileira visitou a Universidade de Cambridge, uma das mais renomadas do mundo. Durante o encontro, a Abmes foi convidada a integrar o grupo de empresas que irão colaborar com a COP 30, evento global que discutirá meios sustentáveis para solucionar problemas ambientais. O evento será realizado no Brasil, em novembro de 2025. Assim, tal oportunidade reforça o compromisso da Abmes com o desenvolvimento sustentável e a inovação.

Considerada a 4ª melhor universidade do mundo, um dos destinos dos professores foi Oxford. O grupo foi recebido por Laurence Whitehead, especialista em ciências sociais, e por Naomi Moir, diretora de soluções educacionais da Oxford University Press, principal editora universitária do mundo. Na reunião, foram debatidos temas como as habilidades esperadas dos estudantes no século 21, os direcionamentos que a instituição dá aos alunos neste sentido e a relevância da inteligência artificial no processo educacional.

Já a visita à Brunel University, em Londres, destacou uma das maiores demandas do Reino Unido: a falta de profissionais qualificados na área da saúde. Para solucionar o problema, o vice-reitor internacional da Faculdade de Saúde, Medicina e Ciências da Vida da instituição, John Cossar, sinalizou a possibilidade de uma parceria com o Brasil para formar profissionais que atuem tanto em hospitais britânicos quanto brasileiros. Além disso, os participantes também tiveram a oportunidade de conhecer laboratórios de ponta na área de medicina. Entre os maquinários, os visitantes puderam conhecer um simulador virtual de ambientes hospitalares, uma tecnologia que recria cenários como unidades de terapia intensiva (UTIs)..

Nesse sentido, Celso Niskier, diretor-presidente da Abmes, propôs que alunos de cursos de saúde de instituições privadas brasileiras pudessem obter dupla certificação para ampliar suas oportunidades de atuação internacional. "A empregabilidade é um aspecto fundamental em todos os cursos, e essa parceria pode oferecer aos alunos brasileiros o diferencial de estudar no exterior e voltar ao Brasil com uma formação que também lhes permita trabalhar no Reino Unido", destaca.

Para o diretor-presidente da Abmes, a troca de experiências entre os profissionais tem sido importante para ampliar a rede de contato das universidades privadas brasileiras com as instituições britânicas. “A oportunidade de visitar quatro das 10 melhores universidades do mundo em uma única missão foi extraordinária. Além disso, estabelecemos contatos valiosos para futuras parcerias que vão beneficiar as nossas instituições no Brasil, principalmente nas áreas de saúde e inteligência artificial”, afirmou Niskier.