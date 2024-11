Reitora da UnB recebe maquete do prédio Aula Magna nesta quarta-feira (13)

CB Correio Braziliense

O CAD já havia rediscutido a construção do Aula Magna em 2023 para adequação do projeto - (crédito: Projeção do prédio Aula Magna/Divulgação)

A reitora da Universidade de Brasília (UnB), Márcia Abrahão, vai receber os arquitetos para a entrega da maquete do prédio Aula Magna nesta quarta-feira (13/11), às 16h, no Espaço da Memória da UnB (SG-10). Aprovado no plano de obras de 2021, o auditório, localizado no campus Darcy Ribeiro, tem espaço para 1.500 pessoas e foi pautado novamente para deliberação na reunião do Conselho de Administração (CAD) da UnB em 5 de setembro.

A continuidade da construção foi aprovada por 32 votos a favor e uma abstenção. Em 2023, a obra já havia retornado para nova aprovação do conselho devido à necessidade de adequação ao projeto original. Projetado pelo professor aposentado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) Matheus Gorovitz, o Aula Magna foi ganhador do concurso realizado na UnB em 2010 para idealizar um complexo de construções previstas por Oscar Niemeyer e Lucio Costa.



Também serão incluídas cinco novas obras no Plano de Obras aprovado em 2023: adequação de acessibilidade na Faculdade de Direito (FD), construção do novo edifício sede do Instituto de Física (IF), construção de novo prédio da Faculdade de Educação, denominado FE-7, adequação e ampliação do Centro de Convivência Negra (CCN) e construção do Centro Integrado em Saúde (CIS/FCE).