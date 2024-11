Reitora da UnB é homenageada com título de cidadã honorária de Brasília

FN Fabio Nakashima*

Primeira reitora da UnB, Márcia Abrahão será homenageada como cidadã honorária de Brasília - (crédito: Beto Monteiro/Secom UnB.)

A primeira mulher reitora da Universidade de Brasília (UnB), eleita em 2016 e a uma semana do fim do seu mandato, Márcia Abrahão, será laureada com a outorga do título de cidadã honorária de Brasília. A iniciativa do título é da deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania). A solenidade de entrega será realizada em 13 de novembro, no plenário da Câmara Legislativa, Distrito Federal (DF).

Natural de Rio de Janeiro, Márcia é graduada, mestra e doutora em geologia pela UnB, com doutorado sanduíche na Univesité d'Orleáns e BRGM, na França, e pós-doutorado pela Queen's University, no Canadá. Márcia é geóloga, pesquisadora, professora titular do Instituto de Geociência e atual reitora da UnB, desde novembro de 2016. Foi a primeira mulher a ocupar o cargo na instituição, tendo sido reeleita em primeiro turno em 2020 para um novo mandato de quatro anos.

"Estou extremamente honrada! É um grande orgulho e responsabilidade receber esse reconhecimento. Estou comprometida em fazer jus a ela, ao lado de tantas personalidades ilustres. Podem contar comigo para continuar contribuindo com Brasília e com o país", celebrou Márcia, que lembrou, também, algumas de suas maiores conquistas apoiadas pela deputada, como a construção da creche, da Unidade da Criança e do Adolescente, do HUB, e do Centro de Pesquisa em Primeira Infância.